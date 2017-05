Um Mëttwoch hate mer verschidde flott Amenter zesummen erlieft. Fir déi flottste Biller ze kréien, loosse mer eis och emol méi speziell Saachen afalen. Eng Annonce vun engem Balcon, an de Peloton fiert hannert eis laanscht, dat d'Iddi.



© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Mir haten och séier ee Balcon fonnt zu Pedara. De Leit uewe geruff, se sollen eis erop loossen. Mat engem italienesche Kameramann ass dat kee Problem.



© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Et sollt sech herno erausstellen, datt mer beim Buergermeeschter am Haus waren. D'Haus vu bannen a bausse schéin an och net kleng.

Déi ganz Aktioun gouf agefaange vum Pedro Venanzio, deen zesumme mat engem anere Kameramann, de Bob Jungels de ganze Giro suivéiert.



Op der Arrivée zu Messina gouf et da gréissere Chaos, ënnert anerem och ronderëm de Maillot rose, de Bob Jungels vun der enger op déi aner Plaz gezu ginn, fir Interviewen ze ginn.



Chaos zu Messina © Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

An um Ënn huet de Lëtzebuerger Champion missen duerch d'Leit goe fir eng Pressekonferenz a jidderee wollt eng Foto mam Leader vum Giro hunn.



Um Donneschdeg gi mer der Fro no "Wéi gesäit den Dag vun engem Coureur am Maglia Rosa aus?".