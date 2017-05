© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Ganz Lëtzebuerg, oder loosse mer soen, bal ganz Lëtzebuerg huet déi lescht Deeg mam 24 Joer ale Jungels matgeféiwert.Ma de Giro ass awer knapps eng gutt Woch al. De Lëtzebuerger Champion weider gutt placéiert an och weider sollen d'Supporter d'Daumen drécken.Den Trubbel ronderëm de Bob Jungels war déi lescht Deeg enorm. De Leader-Maillot meeschtens eng Freed, dacks awer och eng Plo. No lénks, no riets gëtt ee gezunn. Vun der Organisatioun, vun de Supporter a vun der Presse. D'Erhuelung kënnt do dacks ze kuerz.De Lëtzebuerger Champion ass no 3 Deeg lescht Joer a rosa, 2017 5 Deeg am Leader-Maillot gewiescht. Säin Talent enorm. An den Giro dauert nach gutt 2 Wochen, an deene kann nach vill geschéien.Um Méindeg hunn d'Coureure Roudag. Fir de Bob Jungels d' Méiglechkeet de liicht ugeschloene Knéi ze versuergen. Éier en Dënschdeg de Contre-La-Montre um Programm steet.De Pierre Weimerskirch suivéiert den Giro vu ganz no. A sengem Blog schreift hien iwwer d'Course an iwwer d'Geschichten nieft der Strooss.