© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Scho virun zwee Deeg hätt de Laurent Didier owes am Hotel gekuckt, wou een um Roudag kéint eng kleng Sortie maachen. Um Méindeg war de Lëtzebuerger den Navi vun der Equipe. Och während den Etappen kënnt de geléierten Ingenieur all Kéier, all Hiwwel.De Coureur vun Trek Segafredo huet entspaant gewierkt an eis an de Bus invitéiert op ee klenge Kaffi. Fir déi 100. Editioun vum Giro huet Panini een Album mat alle Coureuren erausbruecht. Ënnert de Coureure gëtt gesammelt a getosch wat nëmme geet.De Giro wier bis elo gutt verlaf. De Leader vun der Equippe Bauke Mollema wier gutt a Form a gutt plazéiert. Et ass dem Lëtzebuerger säi 4. Giro d'Italia, op der 8. Etapp war de Laurent Didier laang an der Echappé an déi nächst Deeg wëll hien dat nach eng weider Kéier probéieren.Mir suivéieren de Profi vun Trek Segafredo elo dé nächst Deeg a weisen Iech ee kuerze Portrait vum Laurent Didier op der Tëlee.De Pierre Weimerskirch suivéiert den Giro vu ganz no. A sengem Blog schreift hien iwwer d'Course an iwwer d'Geschichten nieft der Strooss.