© Domingos Oliveira / RTL Tëlee Lëtzebuerg

Op der 3. Etapp geet et e Méindeg iwwer 212,5 Kilometer vu Verviers an der Belsch bis op Lonkech a Frankräich.No knapp 70 Kilometer fueren de Ben Gastauer a Co. op der Schmëtt an de Grand-Duché eran. Da geet et iwwer 112 Kilometer ënnert anerem duerch Wolz, Eschduerf erop an dann iwwer Groussbus, Sëll, Kielen, Schëffleng bis op Esch. Hei verléisst den Tour de France dann nees Lëtzebuerg. D'Arrivée ass zu Lonkech.En Dënschdeg gëtt déi 4. Etapp an der Heemecht vun de Gebridder Frank an Andy Schleck, zu Munneref, gestart. No 7,5 Kilometer heescht et dann zu Schengen definitiv dem Tour de France nees Äddi ze soen.