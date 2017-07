Géint 14 Auer e Méindeg de Mëtteg fiert de Peloton op der Schmëdd iwwert d'Grenz an eist d'Land eran. Zwou Stonne virdru passéiert schonn d'Caravane Publicitaire. Et geet iwwer Ëlwen, Wëntger, Wolz, Esch-Sauer, Mamer a Lampech erof an de Süde vum Land op Esch, wou de Passage vun de Coureure fir 17 Auer geplangt ass, éier de Peloton da virufiert a Frankräich mat Arrivée zu Lonkesch.Duerch de Passage vum Tour de France si mat Momenter eng ganz Partie Stroosse fir den Trafic gespaart Bal all de Gemengen, duerch déi de Peloton fiert, hu Manifestatioune ronderëm den Tour organiséiert. Op ville Plazen gëtt d'Etapp och op groussen Ecranen iwwerdroen.Am Virfeld war och decidéiert ginn, dass e Méindeg de Mëtteg eng ganz Partie Lycéeë fräi hunn, well et ze komplizéiert gi wier, de Schülertransport ze garantéieren.Am Giele Maillot fiert um Méindeg de Britt Geraint Thomas. Hie konnt e Sonndeg op der 2. Etapp vun Düsseldorf op Léck de Maillot Jaune verdeedegen. Gewonne gouf d'Etapp am Sprint vum Däitschen Marcel Kittel.En Dënschdeg ass zu Munneref den Depart vun der 4. Etapp. Vun do aus geet et dann iwwert Biermereng a Schengen no 7,5km eriwwer a Frankräich, bis op Vittel.

NDLR : Veuillez noter que les points sur la carte sont situés sur les communes et non sur les axes empruntés. Si vous passez à proximité ou souhaitez vous rendre sur place, prenez soin de suivre la signalisation installée pour l'occasion.