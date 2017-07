X

1er Maillot Jaune pour Geraint Thomas! / 1st Yellow Jersey for @GeraintThomas86! #TDF2017 pic.twitter.com/vIpuNqKmcN — Le Tour de France (@LeTour) 1. Juli 2017

2ème aujourd'hui, @stefankueng prend le maillot blanc ! / 2nd today, Stefan Küng will wear white tomorrow! #TDF2017 pic.twitter.com/fCBEzL3Jnt — Le Tour de France (@LeTour) 1. Juli 2017

#TourdeFrancia

Así fue la caída de Alejandro Valverde que no seguirá en el Tour de Francia. pic.twitter.com/PwDeqwvYPP — ⚾🏀DataDeportes™⚽🎾 (@DataDeportes) 1. Juli 2017

Reaktioun vum Ben Gastauer a vum Jakob Fuglsang (01.07.2017) Um Samschdeg war den Optakt vum Tour de France.

Extrait Andy Schleck



Zu Düsseldorf war um Samschdeg den Optakt vun der 104. Editioun vum Tour de France. Hei gouf et een Zäitfueren iwwer 14 Kilometer.Eng éischt gutt Zäit konnt den Däitschen Nikias Arndt realiséieren. De Coureur vun der Equipe Sunweb ass an enger Zäit vu 16 Minutten an 20 Sekonnen iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.Dës Zäit konnt awer no enger Zäit vum Matteo Trentin ënnerbuede ginn. Dem Italiener seng Zäit sollt awer net laang déi bescht bleiwen, well kuerz dono koum de Vasil Kiryienka, de fréieren Zäitfuerweltmeeschter an d'Zil, deen déi nei Beschtzäit realiséiere konnt.Den Geraint Thomas konnt d'Zäit vu sengem Teamkolleg ëm 7 Sekonne ënnerbidden a konnt do duerch d'Féierung iwwerhuelen. Dës Zäit sollt och net méi verbessert ginn an domat fiert den Geraint Thomas um Sonndeg a Giel. Zudeem iwwerhëlt hien och de Gréngen Trikot.De Stefan Küng fiert um Sonndeg am Wäisse Maillot vum beschte Jonken. Hie féiert an dëser Wäertung virum Pierre-Roger Latour an dem Alexey Lutsenko. Um Sonndeg geet et da vun Düsseldorf iwwer 203 Kilometer op Léck.Den Alejandro Valverde huet no enger Chute missen opginn, domat ass ee vun de Favoritte schonns net méi dobäi.En vue vun der 4. Etappe en Dënschdeg zu Munneref ass vun e Samschdeg un do eppes méi lass. De Radio ass déi nächst 4 Deeg fir iech vun der Plaz aus live dobäi.E Samschdeg am Nomëtten kruten déi 2 Profien Frank an Andy Schleck an hirer Heemescht offiziell Äddi gesot a goufe geéiert. Den Andy Schleck ass houfreg, dass d'Grand Boucle Statioun zu Munneref mécht a freet sech den Tour vun der anerer Säit kënnen ze suivéieren.

Éierung Frank an Andy Schleck (01.07.2017) Onkommentéiert Bildmaterial.

Klassement vun der 1. Etapp

1 Thomas (SKY) 16:04 (52,282 km/h)2 Küng (BMC) +0:053 Kiryienka (SKY) +0:074 Martin (KAT) +0:085 Trentin (QST) +0:106 Froome (SKY) +0:127 Van Emden (TLJ) +0:158 Kwiatkowski (SKY) +0:159 Kittel (QST) +0:1610 Boasson Hagen (DDD) +0:16

Generalklassement no der 1. Etapp

Extrait: Yvette Gastauer (01.07.2017) Dem Gastauer seng Mamm ass och zu Düsseldorf beim Optakt vum Tour de France mat dobäi.

1 Thomas (SKY) 16:04 (52,282 km/h)2 Küng (BMC) +0:053 Kiryienka (SKY) +0:074 Martin (KAT) +0:085 Trentin (QST) +0:106 Froome (SKY) +0:127 Van Emden (TLJ) +0:158 Kwiatkowski (SKY) +0:159 Kittel (QST) +0:1610 Boasson Hagen (DDD) +0:16