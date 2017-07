© RTL Télé Lëtzebuerg

E Schëfflenger Jong fiert mat am Tour de France, dat war e Communiqué vun der Schëfflenger Gemeng virun e puer Deeg, d.h nodeems offiziell war, dass de Ben säi 4. Tour de France géif matfueren.

D'Schëfflenger Gemeng ass houfreg op hir gutt Sportler esou wéi de Buergermeeschter Roland Schreiner a senger Ried fir Nationalfeierdag ënnerstrach huet.

Hei en Auszuch aus senger Ried :

'Schëffleng wibbelt, Schëffleng lieft! A wann den 3.Juli den Tour de France hei zu Schëffleng passéiert, wëlle mer dat op e Neits ënnermaueren.

A mat grousser Wahrscheinlechkeet ass dann och mam Ben Gastauer e Schëfflenger Jong am Peloton.

De Ben Gastauer am Tour de France, de Miralem Pjanic an der Finale vun der Champions League am Fussball, an de Gilles Muller, de Mulles, de leschte Sonnden Gewënner vu sengem 2. ATP-Turnéier am Tennis a Nummer 26 an der Weltranglëscht!

Jo, och dat ass Schëffleng, an dat ass eenzegaarteg. De Ben, de Mira an de Gilles si groussaarteg Ambassadeure vun eiser Gemeng an der ganzer Welt. Schëffleng ass houfreg op si an hier Leeschtunge sollen och op engem Dag wéi haut gewierdegt ginn!'

Et kënnt wahrscheinlech ni en ATP-Turnéier op Schëffleng an och ni eng Champions League Final, awer den Tour de France fiert e Méinden mam Ben duerch Schëffleng an dat gëtt grouss gefeiert.

D'Gemeng an Zesummenaarbecht mat dem Syndicat d'Initiative et de Tourisme, der LP07 an dem Fan Club vum Ben haten e Freideg den Owend op de Vernissage vun enger Ausstellung iwwert d'Geschicht vun der LP07 an dem Ben invitéiert.

Vill Leit ware komm a si konnte sech iwwerzeegen, dass Schëffleng sech wierklech op den Tour freet.

D'Geschäfter hunn hir Fënsteren dekoréiert, extra Kichelcher kreéiert an e Portrait vum Ben, eng Kreatioun vum Raphael Gindt, op der Fassade vun der Galerie d'Art ass net ze iwwersinn.



© RTL Télé Lëtzebuerg

De Ben awer kritt näischt dovu mat, well hien ass zanter e puer Deeg mat senger Equipe zu Düsseldorf fir sech op de groussen Depart virzebereeden.

E Freideg bei der Equippe-Presentatioun huet hie schonn e Virgeschmaach vun der Begeeschterung vun de Leit zu Düsseldorf kritt.

Et dierft awer e besonnescht Gefill fir hie ginn, wann hien e Méinde viru senge Leit duerch Schëffleng fiert.

Um Samschdeg um 16.41 Auer gëtt et eescht, wann hien un den Depart vun der éischter Etapp geet.