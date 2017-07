© Romain Gastauer

Den Tour de France 2017 ass lancéiert a gëtt an de nächsten Deeg zu Lëtzebuerg erwaart.

Düsseldorf war um Samschdeg prett, awer d'Wieder huet leider net matgespillt. Trotz dem Reen ware ganz vill Leit kucke komm, dorënner och esou munch Lëtzebuerger.

Duerch de Reen war d'Streck geféierlech rëtscheg ginn a si huet och Affer fonnt. Fir de Valverde, ee vun de Favoritten, war den Tour scho séier eriwwer, ier e richteg lancéiert war. Aner Favoritten hu schonn Zäit verluer. Do kann ee Reaktiounen erwaarden. Dat versprécht Spannung an de nächsten Deeg.

De Ben hat scho virum Depart gesot, hie géif kee Risiko agoen an op Sécherheet fueren. Hie gouf och vum Kyrienka, den eng Minutt no him gestart war iwwerholl, awer de Ben war mat senger Course zefridden. De Kyrienka ass schlussendlech 3. ginn an de Ben 119.

Den 1. Dag vum Tour ass ëmmer besonnesch, net nëmme fir d'Coureure.

Wat ass anescht, wéi déi lescht Joren, wou fannen ech wat, wéi geet dat, wou duerf ech mat mengem Badge goen a wou net? Dëst Joer sinn dann och Sécherheetsmoossname nach méi streng ginn an et muss e gedëlleg esou munch Kontroll iwwer sech ergoe loossen.

Beim Zäitfuere kënnt een awer och méi no un d'Equippen erun. Et kann ee de Coureure beim waarm fueren nokucken a mat de Mécanoe iwwer dat neit Material schwätzen.

Am Village du Départ, wou een ëmmer richteg verwinnt gëtt, begéint ee da Leit, déi een elo e Joer laang net gesinn huet. Da gëtt matenee gepotert a gefuerscht, wien dann elo dëst Joer den Tour ka gewannen, wie gutt drop ass a wien net.