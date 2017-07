X

Après une lutte acharnée, @taylorphinney passe en tête et devient le porteur virtuel du #MaillotaPoisCarrefour

Reste 1pt à prendre #TDF2017 pic.twitter.com/TvU2jqAKrz — Carrefour France (@CarrefourFrance) 2. Juli 2017

Les équipes de sprinteurs bien présentes à l'avant / Sprinters' teams already at the front.

🏁 41 km / 🕛 1'42 #TDF2017 pic.twitter.com/UGyftb0KoH — Le Tour de France (@LeTour) 2. Juli 2017

#ICYMI : De nombreux coureurs à terre / Many riders down #TDF2017 pic.twitter.com/AtS2hIaz9x — Le Tour de France (@LeTour) 2. Juli 2017

#ICYMI : Phinney prend le 2ème point du jour et portera le maillot à pois demain / Phinney takes a 2nd point and will wear polka dot! pic.twitter.com/suJ78ptVhX — Le Tour de France (@LeTour) 2. Juli 2017

Dës ronn 200 Kilometer si gréisstendeels flaach verlaf. Um Programm stoungen zwou Biergwäertunge vun der 4. Kategorie, wou et also all Kéier ee Punkt gëtt. Da stoung och nach ee Sprint um Programm, wou den Séierste sech 20 Punkten am Kampf ëm de gréngen Trikot séchere kann.Direkt nom Start konnt sech eng Grup vu 4 Leit ofsetzen, dat waren den Taylor Phinney (Cannondale), den Thomas Boudat (Direct Energy), de Yoann Offredo (Wanty) an de Laurent Pichon (Fortuneo). Allerdéngs konnt dëse Grupp sech am Verlaf vun der Etapp net richteg ofsetzen, de Virsprong war ni méi grouss ewéi 3 an hallef Minutt.Den Taylor Phinney konnt sech aus dësem Grupp eraus de Punkt bei der éischter Biergwäertung sécheren.Beim Zwëschesprint no 82 Kilometer konnt de Boudat sech déi 20 Punkte sécheren, aus dem Peloton eraus war den Alexander Kristoff dee Séiersten a konnt sech nach 11 Punkte sécheren.Am weidere Verlaf vun der Etapp gouf am Peloton weider een héicht Tempo gefuer, dëst well natierlech d'Equippe vun de Sprinter ee Massesprint erzwénge wollten.Ronn 30 Kilometer viru Schluss koum et zu enger Chute am Peloton wou vill Coureuren involvéiert waren ënnert anerem de Chris Froome, de Robert Gesink awer och dem Ben Gastauer säi Kapitän, de Romain Bardet. De Lëtzebuerger huet mat weidere Co-Equipieren op de Bardet gewaart fir dësen nees an de Peloton ze bréngen.20 Kilometer virun der Arrivée war dunn nach déi zweet a lescht Biergwäertung vum Dag. Dëst war nees eng vun der véierter Kategorie, hei konnt sech den Taylor Phinney säin zweete Punkt sécheren an domat och de Maillot vum beschte Grimpeur.5 Kilometer haten de Yoann Offredo an den Taylor Phinney nach 35 Sekonne Virsprong. 1 Kilometer virun der Arrivée goufen awer och si zwee ageholl. Am Sprint konnt de Kittel sech virum Demare an dem Greipel duerchsetzen. Dëst ass seng 10. Etappevictoire am Tour de France.

Klassement vun der 2. Etapp

1. Kittel (QST)2. Demare3. Greipel4. Cavendish5. Groenewegen6. Colbrelli7. Swift8. Bouhanni9. Matthews10. Sagan

Generalklassement no der 2. Etapp