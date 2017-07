X

Et war waarm op der 6. Etapp an d'Spectateure wollte sech virun der Hëtzt schützen. Dofir ass e Para-Sol ideal. Ma si haten net mam Wand gerechent, a sou ass aus hirem Sonneschutz en Obstakel fir d'Coureure ginn. © Screenshot

Demare règle le sprint du peloton, prémonitoire ? / Demare wins the intermediate sprint, sign? #TDF2017 pic.twitter.com/mmmAQwBdvy — Le Tour de France (@LeTour) July 6, 2017

Les échappés se battent encore, 1' d'écart à 20km / The break tries to resist, 1' gap with 20km to go #TDF2017 pic.twitter.com/ace5XEki7b — Le Tour de France (@LeTour) July 6, 2017

Bal ganz Flaach ass d'Etapp vu Vesoul op Troyes, zwou kleng Montéeë vun der véierter Kategorie sinn op den 216 Kilometer z'iwwerwannen.Wéi esou dacks hu sech kuerz nom Depart dräi Coureuren opfgesat, fir d'Echappé vum Dag ze bilden. Dat waren de Quemeneur (DEN), Backaert (WGG) a Laengen (UAD). No 10 Kilometer hate si schonn en Avantage vun 3 Minutten a 40 Sekonnen. Den Ecart ass dono awer just nach lues a lues eropgaangen. No 69 Kilometer ass et dunn d'Côte de Langres eropgaangen, de Punkt war fir de Quémeneur, ma si hunn awer lues a lues u Buedem verluer, haten nach eppes klenger iwwer 3 Minutten Avance.Am Peloton waren et d'Equippe vun de Sprinter, FDJ, Quick Step a Sotto-Soudal, déi fir den Tempo gesuergt hunn, no 92 Kilometer ass den Ecart zanter laangem nees ënner 3 Minutte gefall. Wéi et dunn awer däitlech méi waarm ginn ass, géint 15:16 Auer waren et 37 Grad op de Plazen, wou den Tour ënnerwee war, ass de Virsprong fir den Trio un der Spëtzt nees geklommen, no 115 Kilometer waren et 3 Minutten an 20 Sekonnen. 20 Kilometer méi spéit koum et dunn zum Tëschsprint zu Colombey-les-deux-églises. Keen an der Echappé huet wierklech ugezunn, fir hei d'Punkten ze sichen, si sinn an hirem Rhythmus bliwwen. Am Peloton dogéint ass den Tempo an d'Luucht gaangen, well d'Sprinter déi wichteg Punkte fir de Maillot Vert wollte sammelen. Just nach eng Minutt a 5 Sekonnen Avance hat d'Echappé, wéi den Arnaud Demare (FDJ) als éischte vum Peloton iwwer d'Sprintwäertung gefuer ass.E puer Kilometer nom Sprint, a 75 virun der Arrivée, war den Ecart awer nees op 1 Minutt a 45 Sekonne geklommen. Den Tempo bei der Echappé war grouss an den Ecart sollt esou guer nach eng Kéier iwwer 2 Minutte klammen, ma zu deem Moment haten d'Coureuren awer nach 65 Kilometer ze fueren an d'Equippe vun der Sprinter wollte sech dës Chance op eng Victoire wuel net entgoe loossen. An der Montée fir d'Côte de la Colline Sainte-Germaine huet de Pichon (TFO) sec aus dem Peloton op de Wee gemaach, fir sech der Echappé unzeschléissen. Hie konnte hinne wuel am Bierg e bëssen Zäit ofhuelen, hat awer nach iwwer 1 Minutt zouzefueren. Den Ecart op de Peloton war bis op 2 Minutten an 20 Sekonne geklommen.De Pichon sollt den Uschloss net hikréien an huet sech vum Peloton, deen elo méi séier ënnerwee war, nees afänke gelooss. Den Ecart un der Spëtzt ass awer lues a lues erofgaangen, knapp iwwer 1 Minutt war et nach 40 Kilometer virun der Arrivée. Dono hu se den Trio nach e bëssen zéie gelooss, den Ecart ass op iwwer annerhallef Minutt geklommen, ma dono hunn d'Equippe vun de Sprinter nees fir Tempo gesuergt. 20 Kilometer viru Schluss waren et dunn nach eng Minutt a 6 Sekonnen, ronn 1 Kilometer, Ecart tëscht der Echappé an dem Peloton. Den Trio un der Spëtzt wollt sech net geschloe ginn, 10 Kilometer virun der Arrivée hate si nach 28 Sekonnen Avance.3 Kilometer virun der Arrivée war et dann eriwwer. Den Zuch vum Peloton huet den Trio agefaangen an de Sprint war esou richteg lancéiert. Vill Sprinter hunn an de leschte Meter probéiert, fir d'Etapp ze gewannen, ma et war de Marcel Kittel (QST), deen eng zweete Kéier fir dësen Tour seng Äerm an d'Luucht rappe konnt.

Klassement vun der 6. Etapp



Mat der selwechter Zäit wéi de Vainqueur kënnt de Ben Gastauer (ALM) als 103. iwwer d'Arrivée

Generalklassement no der 6. Etapp

Op der 66. Plaz gëtt de Ben Gastauer gefouert, mat engem Retard vun 10 Minutten an 39 Sekonnen.Den Arnaud Demare (FDJ) behält weider de grénge Maillot mat elo 170 Punkten. 143 sinn et der fir de Marcel Kittel (QDT), de Michael Matthews (SUN) huet der 96.Keng Verännerung an der Top 3 vum Maillot à Pois: De Fabio Aru (AST) huet 10 Punkten, 2 méi wéi den Daniel Martin (QST) a 4 méi wéi de Chris Froome (SKY).Beschte Jonken ass de Simon Yates (OSC), mat enger Avance vu 24 Sekonnen op de Pierre-Roger Latour (ALM) an de Louis Meintjes (UAD).