© Romain Gastauer

E Sonndeg hu mer den Tour de France vun enger anerer Säit erlieft. De Fan Club vum Ben hat op eng Ballade um Schlussdeel vun der Etapp vun e Méindeg invitéiert.

Esou si mer e Sonndeg de Moien zu 23 Fuerer vu Schëffleng aus op Longwy an zeréck gefuer. Mer konnten eis deemno e Bild maachen, wat d'Coureuren vum Tour muer erwaart.

Et ass eng nervöse Finale a besonnesch déi lescht Kilometer op d'Arrivée erop op Longwy sinn net einfach, ëmsou méi, well d'Coureure da schonn en ustrengenden Tour duerch eist Éislek hannert sech hunn.

Déi, wou e Sonndeg de Moien dobäi matgefuer sinn, waren op jidder Fall begeeschtert. Si wäerten d'Course e Méindeg aus engem anere Bléckwénkel kucken.





Duerno hu mer den Tour beim Public Viewing zu Schëffleng op der Gemengeplaz gekuckt.

E Moment hunn d'Zuschauer den Otem ugehalen, wéi et zu enger grousser Chute komm ass.

Et ware Maillote vun der Equipe vun AG2R LA MONDIALE an der Chute ze erkennen, awer de Ben konnt mat Zäit reagéieren an ass net gefall.

Mä Säi Leader de Romain Bardet war um Buedem, konnt awer schnell erëm opstoen. De Ben a seng Kollegen hunn op hie gewaart a sinn erëm schnell zeréck an de Pak komm.

E Méindeg ass dann déi mat Spannung erwaarten Etapp duerch Lëtzebuerg an de Ben wäert gutt ugefeiert ginn a dat besonnesch, wann hien duerch seng Heemechtsstad Schëffleng fiert.