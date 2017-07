X

Iwwer 212, 5 Kilometer ass et vu Verviers an der Belsch op Lonkech a Frankräich gaangen. De Gros vun der Etapp ass awer duerch de Grand-Duché gaangen, wou vill Lëtzebuerger Spectateure d'Coureure begeeschtert empfaangen hunn.E gréissere Grupp hat schonn zu Verviers probéiert, fir sech ofzesetzen. Ënnert hinnen och den eenzege Lëtzebuerger am Feld, ma desollt et net an d'Echappé vum Dag packen. Do hate sech den Politt (KAT), Sicard (DEN), Nathan Brown (CDT), Backaert (WGG), Hardy (TFO) a Hansen (LTS). Lues a lues ass den Ecart eropgaangen, no 29 Kilometer war d'Avance op de Peloton bei bal 2 Minutten.Kuerz éiert et an de Grand-Duché gaangen ass, huet letour.fr e puer Infoen iwwer den eenzege Lëtzebuerger am Pelotonpublizéiert. Fir hien ass et de 4. Tour um Stéck fir ALM, säi beschte Resultat hat hien 2014, wou hien den 21. gouf an domadder gehollef huet, fir d'Equippeklassement ze gewannen.Um 14.08 Auer sinn déi 6 Leit un der Spëtzt mat enger Avance vun iwwer 2 Minutten an de Grand-Duché eragefuer.No 89 Kilometer koum et zu Wëntger zum éischte Sprint, wou de Politt sech déi 20 Punkte konnt sécheren. Am Peloton war 1 Minutte a 50 Sekonne méi spéit de Cavendish (DDD) sech nach 9 Punkte séchere konnt, datt viru Colbrelli (TBM) a Swift (UAD). Esou richteg ofsetze konnt sech d'Echappé awer net. Wéi se no 106 Kilometer an d'Côte de Wiltz eragefuer sinn, louch den Ecart bei knapp 1 Minutte a 47 Sekonnen.No der Kopp zu Wolz, wou sech de Politt den 1 Punkt geséchert huet, huet hie sech zesumme mam Brown e bëssen ofgesat grad och, well de Peloton ëmmer méi no u si erukomm war. Hire Virsprong war op ënner annerhallef Minutt gefall. Hiren Effort huet sech gelount a si konnte sech iwwer 2 an eng hallef Minutt erausfueren, datt eng 100 Kilometer virun der Arrivée. 30 Sekonnen hannert hinnen de Recht vun der Echappé. Si hu sech op de Wee op Eschduerf gemaach, wou eng Montée vun der 3. Kategorie op si gewaart huet. Ganz am Ufank vum Bierg huet de Brown sech ofgesat a konnt sech eng grouss Avance erausfueren, fir hei sech d'Punkten ze sécheren. No der Kopp zu Eschduerf huet hien et du lafe gelooss an op déi aner Coureure gewaart.90 Kilometer virun der Arrivée mat enger Avance vu knapp 4 Minutten, hu sech déi 6 Leit un der Spëtzt nees zesummen afonnt. Ma hir Avance sollt elo awer just nach erofgoen. 70 Kilometer virun der Arrivée war en nees op ënner 2 Minutte gefall. Et hat een d'Impressioun, datt d'Echappé sech nach just wéineg Chancen op d'Victoire ausgerechent huet. 61 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart op bal 1 Minutt geschmollt, ronn 660 Meter. Dat huet dozou gefouert, datt sech aner Coureuren am Peloton eng Chance ausgerechent hunn, fir nach an d'Echappé ze sprangen. De Gent (LTS), Calmejane (DEN) a Périchon (TFO) konnte séier bei d'Spëtz bäifueren. Hannen am Peloton koum et zum selwechte Moment zu enger Chute.Mat elo 9 Leit un der Spëtzt konnt den Ecart nees e bëssen ausgebaut ginn. 50 Kilometer virun der Arrivée, tëscht Mamer an Dippech, war deen nees bei 1 Minutt an 20 Sekonnen. Zesumme mat De Gent, Calmejane, Périchon konnt den Hardy sech an der leschter klenger Kopp virun Dippech ofsetzen a sou ware 4 Leit nach just eleng un der Spëtzt. Zwee vun hire fréiere Begleeder hunn nach probéiert, fir nees bei si dobäi ze kommen, déi dräi aner goufen an der Ausfaart vu Schuller, eng 42 Kilometer virun der Arrivée, agefaangen. De Brown gouf dunn e puer Kilometer méi spéit tëscht Lampech a Monnerech agefaangen. D'Avance louch bei knapp enger Minutt a 30 Sekonnen. Viru Monnerech gouf et e Problem beim Romain Bardet (ALM), sou datt sech dea seng Co-Equipieren zeréckfale gelooss hunn, fir hire Leader z'ënnerstëtzen. Nach virun der franséischer Grenz konnte si awer nees an de Peloton zeréckkommen.Manner wéi eng Minutt hat Calmejane Avance eng 20 Kilometer virun der Arrivée. Seng fréier Begleeder konnte säin Tempo an enger klenger Montée net matgoen. Si goufen dann och séier vum Peloton agefaangen. Säin Ecart ass awer ëmmer weider erofgaangen. Eng knapp hallef Minutt war et nach 15 Kilometer virun der Arrivée. 5 Kilometer méi spéit war d'Echappé eriwwer an de Peloton huet d'Finale virbereet. Tëscht 70 an 80 Km/h war den Tempo an der leschter Descente, éier et op Lonkesch gaangen ass.

