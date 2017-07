Best Of - 3. Etapp (03.07.2017) Déi 3.ten Etapp huet d'Coureuren vu Verviers op Longkech gefouert.

Vill Gemengen, Veräiner a Privatleit hu sech och ganz speziell Saachen afale gelooss, fir den Tour ze begréissen an opzefalen. Ons Reporter waren op verschiddenen Platzen derbäi an hunn d'Stëmmung hautno materlieft.

TDF: Wéi koum den XL-Banner op d'Staumauer?

Den Tour de France zu Lëtzebuerg, dat bedeit Millioune Spectateuren an der Welt, déi de Bléck een Dag laang op de Grand-Duché riichten. Eng gutt Geleeënheet eist Land dobaussen ze verkafen. Zum Beispill mat eise 4 Tour de France-Gewënner. Dir hutt se bestëmmt schonn op eise Biller vum Tour gesinn, déi riseg Baasch un der Stau. Nationbranding XXL! Eng opwenneg Geschicht.





TDF: d'Geschicht vum Rise Vëlo zu Betten un der Mess







Den Tour de France. Um Méindeg war en zu Lëtzebuerg. Eng Kéier ganz duerch d’Land vun Uewen bis ënnen an de nächsten Dag erëm ënne fort. A ville Gemengen hu sech d’Leit Saachen afale gelooss, fir eist Lëtzebuerger Land an der ganzer Welt erkennbar ze maachen. Esou och zu Betten un der Mess wou sech L’APEMH, Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés eppes ganz Besonnesches afale gelooss huet.





TDF: D'Gesiichter vun de Lëtzebuerger Gewënner







Ee Mann ass extra aus Groussbritannien op Lëtzebuerg komm. Op Invitatioun vun der britescher Ambassade zu Lëtzebuerg huet de Graffiti Kënschtler James Straffon Portaiten vu groussen Tour de France Championen op Fassade gesprayt. Ënner anerem zu Groussbus, Monnerech, Mamer an an der Stad. Verschiddener kann een och op mobillen Expoen bewonneren. Sou zum Beispill um Knuedeler. Mir hunn den James Straffon getraff an dobäi net just en excellente Kënschtler kenne geléiert, ma och e passionéierte Vëlo-Fan.





