E "Ruling" fir Vëlosequippen? (03.07.2017) Vill vun den Equippen am Tour de France, respektiv am Profi-Cyclissem, sinn zu Lëtzebuerg immatrikuléiert.

An de leschte Joren huet een am Tross vum Tour de France ganz vill Wee gesinn, déi zu Lëtzebuerg immatrikuléiert sinn. och wann et der manner gi sinn, hunn awer Astana a Quickstep Ween, déi am Grand-Duché immatrikuléiert sinn a vill Coureure si vu Firmen ënner Kontrakt geholl ginn, déi de Sëtz zu Lëtzebuerg hunn. Béides huet steierlech Avantage fir d'Equippen, ma och d'Coureure kommen esou zum Deel besser ewech.