X

Liveticker Alles uweisen

D'Begeeschterung um Méindeg war enorm, wéi déi 3. Etapp vum Tour de France duerch de Grand-Duché goung. Iwwer 112 Kilometer sinn d'Coureure queesch duerch eist d'Land gefuer. Laanscht Stroosse stoungen Zéngdausende vu Supporter. Besonnesch am Fokus stoung deen eenzege Lëtzebuerger, deen dëst Joer matfiert, de Ben Gastauer. Virun allem zu Schëffleng, der Heemechtsstad vum Vëlosprofi, war d'Freed grouss, wéi de Peloton d'Stroosse passéiert huet.Haut ass Munneref am Ausnamezoustand, wou den Depart vun der 4. Etapp ass. Um 12.10 Auer de Mëtteg maache sech d'Coureuren op de Wee Direktioun Frankräich. Do virdru geet et nach knapp 7,5 Kilometer iwwer Biermereng, Rëmerschen a Schengen, éier de Peloton dann eist Land verléisst.Am Giele Maillot geet och haut nees de Britt Geraint Thomas un den Depart. Hien huet am General eng Avance vun 12 Sekonnen op de Chris Froome. De Ben Gastauer ass elo de 97. op 3 Minutten.Gëscht gouf de Lëtzebuerger den 93. op 1 Minutt a 49 Sekonnen. Gewonne gouf déi 3. Etapp vum Peter Sagan. Hie konnt sech no 212,5 Kilometer zu Lonkech géint de Michael Matthews an den Dan Martin duerchsetzen.Munneref empfänkt den Tour mat engem grousse Fest, dat schonn d'lescht Woch ugoung. De Budget vum Depart vun der Etapp beleeft sech am Ganzen op 270.000 Euro.