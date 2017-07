Sport: Am meeschte gelies

No enger Schrecksekonn kuerz viru Schëffleng, wou de Romain Bardet en technesche Problem hat, huet de Ben an e puer Coequipieren direkt reagéiert a si hunn hire Leader séier zeréck an d'Course bruet.

Zu Schëffleng war erëm alles an der Rei an de Ben ass frenetesch vun de ganz villen Zuschauer ugefeiert ginn.

Et war en emotionale Moment, well Schëffleng hat sech eng ganz Partie Saachen afale gelooss, fir de Ben ze empfänken.

D'Biller soe méi aus wéi d'Wieder.





E Méindeg war e ganz emotionalen Dag fir eis a fir de Ben, en Highlight a senger sportlecher Karriär, fir kënnen am Tour de France duerch seng Heemechtsstad ze fueren

Op der véierter Etapp verléisst den Tour schonn erëm eist Land, awer d'Erënnerungen un dëse Passage vum Tour de France duerch Lëtzebuerg wäerten nach laang hänke bleiwen.