X

His Royal Highness Grand Duke Henri meets TDF Director Christian Prudhomme in Mondorf-les-Bains, Luxembourg 🇱🇺 #TDF2017 #DigitalReporters pic.twitter.com/5Akhu5xiMa — Digital Reporters (@TDFReporters) July 4, 2017

© AFP

Le peloton a accéléré, 5'30" d'écart entre Van Keirsbulck et le peloton / The pack pushed up the pace, 5'30" gap #TDF2017 pic.twitter.com/vaW7vI1bL6 — Le Tour de France (@LeTour) July 4, 2017

Van Keirsbulck est en passe d'être repris / will soon be caught #TDF2017 pic.twitter.com/MZCN244hr3 — Le Tour de France (@LeTour) July 4, 2017

Op der véierter Etapp huet den Tour de France Lëtzebuerg "au revoir" gesot. Iwwer 207,5 Kilometer ass et vu Munneref op Vittel gaangen, eng Etapp fir d'Sprinter...Direkt vum Depart ewech huet sech de Van Keirsbulck (WGG) probéiert ofzesetzen. De Belsch huet sech nach e puer Mol am Ufank ëmgekuckt, ob nach aner Coureuren aus dem Peloton eraussprange géifen, ma no e puer Kilometer huet hie realiséiert, datt hie sech eleng op de Wee misst maachen. Wéi hien no eppes méi wéi 7 Kilometer de Grand-Duché verlooss huet, hat hie scho 2 an eng hallef Minutt Avance.Séier konnt hie säin Ecart ausbauen. Och, well am Peloton net wierklech fir Tempo gesuergt gouf an ee wuel en eenzelne Coureur net als grouss Gefor gesinn huet. No 22 Kilometer hat hie scho bal eng Avance vun 9 Minutten. Mat enger Moyenne vun 41,1 Kilometer an der Stonn an den éischte 60 Minutte konnt hie sech esouguer eng Avance vun 13 Minutten erausfueren. Dono sinn d'Equippe vun de Sprinter, als éischt emol Quick Step, dono och Lotto-Soudal, un d'Spëtzt vum Peloton gefuer an hunn dem Mann vir lues a lues nees Zäit ofgeholl. 110 Kilometer virun der Arrivée waren et nach knapp 6 Minutten a 50 Sekonnen an d'Avance ass weider erofgaangen.50 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart nach knapp 3 Minutten, well 4 Equippen un der Spëtzt gutt zesumme geschafft hunn, fir den Ecart méi kleng ze kréien. Déi 20 Punkte vum Tëschesprint eng 49,5 Kilometer virun der Arrivée konnt de Van Keirsbulck sech awer sécheren. 2 Minutten a 17 Sekonnen no him gouf fir d'Punkte fir de grénge Maillot gesprint. Wéinst dem Sprint war de Peloton méi séier ginn, dono gouf awer och just ganz wéineg Tempo erausgeholl. Aus dem Peloton konnt den Démare (FDJ) sech nach 17 Punkten huelen, dat virum Sagan (BOA) a Greipel (LTS). Deen eenzege Biergpunkt, deen et op der Etapp ze huele gouf, war dann och fir de Coureur vu Wanty, deen mat knapp annerhallwer Minutt Avance iwwer de Col des Trois Fontaines gefuer ass, dat 36 Kilometer virun der Arrivée.1 Minutt a 15 Sekonnen hat den Van Keirsbulck nach 25 Kilometer virun der Arrivée. Am Peloton hate sech d'Sprinterequippen an d'Klassementsfuerer scho vir a Positioun bruecht. 17 Kilometer virun der Arrivée gouf hien agefaangen. En nervöse Peloton ass esou op déi lescht Kilometer vun der Etapp gaangen. 1,5 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Chute, an déi och de Maillot Jaune Geraint Thomas (SKY) verwéckelt war.E puer Meter virun der Arrivée war et ganz enk am Sprint. De Marc Cavendish (DDD) hat net vill Plaz, wéi hie sech laanscht de Peter Sagan (BOA) drécke wollt. De Weltmeeschter huet sech e bësse méi breet gemaach, sou datt de Brit an d'Ofspärung gerannt a gefall ass. Zwee weider Coureure sinn nach iwwer säi Vëlo gefall. Duerch déi Chute waren nach just e puer Coureuren un der Spëtzt dobäi, sou datt den Arnaud Démare (FDJ) sech duerchsetze konnt.

Klassement vun der 4. Etapp



Generalklassement no der 4. Etapp