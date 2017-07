Et war perfekt Wieder fir den Depart vum TdF. Ee Gléck, well zu Munneref hu se Méint laang geschafft an alles dru gesat, datt dësen Dag en Erfolleg gëtt.

Dausenden vu Spectateuren, hate sech gëschter an haut op de Lëtzebuerger Stroossen versammelt vir den Passage vum Tour de France ze kucken. Et war ee risege Succès. Net nëmmen vir d’Spectateuren, ma och vir d’Organisateuren an d’Coureuren. E Stëmmungsbild vum Frank Elsen

Mat der 3. Etapp um Méindeg huet den Tour et no länger Zäit erëm op Lëtzebuerg gepackt. Fir eis Police Grand Ducale och e relativ groussen Opwand.





An net just d’Police hat all Hänn voll ze dinn ma och d’Press. Vill Zeitungen, Radioen an Téléschainen hunn d’Etapp natierlech Live couvréiert. An dat deels mat prominenter Lëtzebuerger Ënnerstëtzung. Den Andy Schleck war zum Beispill als Co-Commentateur bei France Télévision an der Sendung mat derbäi a konnt hei seng Informatiounen iwwert de Vëlossport an awer och iwwer Lëtzebuerg bäidroen.



D'ARD hat sech méi politesch Ënnerstëtzung geruff. Si konnten tatsächlech de Lëtzebuerger Ausseminister a passionéierten Cyclist Jean Asselborn bei sech an der Sendung begréissen.





De Glen Leven ass passionéiert vum Cyclissem a lieft säin Dram. Dat och zesumme mat senger Partnerin dem Chantal Hoffmann. Hien ass Mecanicienen bei Trek, Si Semi-Profi bei Lotto-Soudal.