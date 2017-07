© Romain Gastauer

Elo ass den Tour aus dem Land eraus. Awer en Dënschdeg de Moien waren erëm ganz vill Leit op Mondorf komm, dorënner och nach erëm vill Schëfflenger. Dat huet de Ben nach eng Kéier besonnesch gefreet.





Souguer eis Groussherzogleches Koppel war bei de Bus vun AG2R LA MONDIALE komm, fir mam Ben ze schwätzen.

Während deem sinn d'Vëloe vun de Kommissäre mam Scanner ënnersicht ginn.



Duerno ass et eescht ginn. Awer d'Coureuren hunn direkt een eleng vir fuere gelooss, ier si an de leschten 30 Kilometer Tempo gemaach hunn.

Dunn ass d'Course nervös ginn an am leschte Kilometer ass et zu Chutte komm. Den Arnaud Démare huet gewonnen, awer et gouf Diskussiounen an de Peter Sagan ass disqualifizéiert ginn.

Wéi ech mam Auto ënnerwee op Vittel war, do hunn ech déi lescht Deeg nach eng Kéier Revue passéiere gelooss. Du hunn ech mech gefrot, wou dann déi ganz vëlobegeeschtert Zuschauer an de leschten 10 Joer sech verstoppt hunn.



Et kommen ëmmer manner Leit déi national Meeschterschafte kucken an op de Coursë vum Nowuess si nach manner Zuschauer. Wann awer keen de Nowuess ënnerstëtzt, da kréie mer och keng Fuerer méi, fir eist Land am Tour de France ze vertrieden.



Do war ech zu Vittel ukomm an d'Begeeschterung vun de Leit huet mech aus menge Gedanken zeréck an den Tour bruecht. D'Caravane Publicitaire ass just laanscht gefuer a kuck hei, déi war vill méi grouss, wéi beim Passage zu Schëffleng. D'Ween vun der Caravane sinn och méi lues gefuer a si hu méi Gadgete verdeelt an d'Leit waren begeeschtert.



E Mëttwoch steet dann déi éischt Biergetapp um Programm.

Weider Infoen vum Ben op :

