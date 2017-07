X

Ouni de Weltmeeschter Peter Sagan (BHG) an den Sprinter Mark Cavendish (DDD) ass et op déi 5. Etapp gaangen. De slowakesche Weltmeeschter gouf no senger Aktioun, duerch déi de Cavendish gefall war, gespaart. De Brit selwer huet sech d'Schëller gebrach an ass domadder out. Op der 5. Etapp gouf et dann och déi éischt richteg Punkte fir de Biergtrikot. No 160, 5 Kilometer geet et d'Planche des belles filles erop, eng Montée vun der éischter Kategorie.Ähnlech wéi op der Etapp vun en Dënschdeg ass direkt beim Depart e Coureur aus dem Peloton erausgefuer. Et war den Thomas Voeckler (DEN), dee sech e klengen Ecart erausgefuer huet. Ma laang sollt hien net eleng bleiwen, esou si Gilbert (QST) an De Gendt (LTS) bäikomm, dono nach Bakelants (ALM), Delage (FDJ), Boasson Hagen (DDD), Van Baarle (CDT) a Périchon (TFO). Op letour.fr schwätze se vun engem "royal breakaway", deem awer op enger Etapp mat dësem Profil vun den Experten net vill Chance ausgerechent ginn.Une échappée royale !

Les huit coureurs de tête totalisent 53 participations au Tour, 9 victoires d'étapes, 23 jours en jaune, 7 en vert et 16 avec le maillot à pois ramené même une fois à Paris en 2012 par Voeckler.

2232m avant l'arrivée / before the arrival... @FabioAru1 commence son show / starts his show.

Si konnte sech e bëssen ofsetzen, ma am Peloton huet BMC no 20 Kilometer d'Féierung iwwerholl an den Ecart probéiert ze kontrolléieren, zu deem Moment hat si e Réckstand vun dräi an eng hallef Minutt. Duerch den héijen Tempo ass den Ecart dann awer nees ënner dräi Minutte gefall, an och dono ëmmer weider erofgaangen.Kuerz virdrun der éischter richteger Montée vum Dag war d'Echappé no 103 Kilometer iwwer den Tëscheprint gefuer. Hei huet de Boasson Hagen, virum Gilbert an De Gendt, déi maximal Punkte geholl. E puer Kilometer méi spéit ass et dunn iwwer d'Côte d'Esmoulières gaangen, e Bierg vun der drëtter Kategorie. Zwee Punkte war et fir de Bakelants, ee Punkt fir de Périchon. Den Delage an den De Gendt konnten an der Montée net méi matgoen, sou datt elo nach just 6 Leit un der Spëtzt ënnerwee waren. 50 Kilometer virun der Arrivée war hiren Ecart awer nees op 2 Minutten a 40 Sekonne geklommen, BMC hat an der Montée bëssen Tempo erausgeholl.25 Kilometer virun der Arrivée huet d'Echappée nach 2 Minutten an 20 Sekonnen Avance, ma de Peloton, ënnert der Leedung vu BMC, war am Gaangen hinne Sekonn ëm Sekonn ofzehuelen. 5 Kilometer méi spéit gouf et Beweegung am Peloton, well och aner Equippen, dorënner Astana an Trek, sech no Vir gekämpft hunn. Den Ecart louch nach bei knapp 2 Minutten.Eng Attack vum Gilbert, ronn 13 Kilometer virun der Arrivée, konnt vum Bakelants gekontert ginn. De Voeckler hat et och probéiert, ma de Fransous konnt net mat den zwee Belsch mathalen. Zesumme mam Boasson Hagen a Périchon huet hie sech awer op d'Juegt vun de Leader gemaach. 5,6 Kilometer virun der Arrivée, mat enger Avance vu 50 Sekonnen, ass et fir d'Leit un der Spëtzt an de Bierg gaangen. Am Peloton ass eng héich Vitess gefuer ginn, sou datt den Ecart un der Spëtzt ëmmer méi kleng ginn ass. Lues a lues goufen déi éischt Coureuren aus der Echappé dunn agefaangen. 5 Kilometer virun der Arrivée waren de Gilbert an de Bakelants eleng un der Spëtzt mat enger Avance vun 20 Sekonnen. Ee Kilometer méi spéit goufen dunn och si agefaangen.D'Equipe Sky huet am Bierg dominéiert an si sinn en héijen Tempo gefuer. Vill Coureuren, dorënner de Pinot (FDJ), de Maillot Blanc Latour (ALM) an de Mollema (TFS) hu misse lassloossen. Den Aru (AST) huet 2,4 Kilometer attackéiert, ma et gouf keng Reaktioun. Den italienesche Champion hat zu deem Moment als 25. e Retard vun 52 Sekonnen op de Maillot Jaune. Eng Attack vum Yates huet de Maillot Jaune Thomas (SKY) selwer misse konteren. Dono gouf et eng Atttack vum Froome (SKY), wouduerch nees e puer Coureuren, Quintana, Yates, Thomas a Contador, distanzéiert goufen. Op den Aru un der Spëtzt koume si awer net bäi. Et ass hannert dem Italiener ëm d'Éiereplazen an de Maillot Jaune gaangen. Dee konnt de Fromme sech sécheren, dee mat 20 Sekonnen Avance op de Thomas iwwer d'Linn fiert.

Klassement vun der 5. Etapp

Mat 8 Minutten a 7 Sekonnen hannert dem Vainqueur kënnt deals 74. iwwer d'Arrivée.

Generalklassement no der 5. Etapp

De Ben Gastauer (ALM) kënnt am General op déi 70. Plaz, dat mat engem Retard vun 10 Minutten an 39 Sekonnen.De Maillot vum beschte Sprinter bleift op de Schëllere vum Arnaud Demare (FDJ), deen 127 Punkten huet. 40 Punkten hannert him ass de Marcel Kittel (QST). Mat 73 Punkten ass de Michael Metthews (SUN) op der drëtter Plaz.Beschte Grimpeur ass elo de Fabio Aru (AST). 10 Punkte krut hien duerch seng Victoire. Hannert him ass den Daniel Martin (QST) mat 8 Punkten, dono kënnt de Chris Froome (SKY) mat 6 Punkten.De Maillot Blanc läit op de Schëllere vum Simon Yates (ORS), dee 24 Sekonnen Avance op de Pierre Roger Latour (ALM) an 41 Sekonnen op de Louis Meintjes (UAD) huet.Sky ass weider déi beschten Equipe. Hir dräi beschte Fuerer vun alle Etapp hu bis elo 55 Stonnen, 57 Minutten an 59 Sekonne fir déi 5 Etappe gebraucht. Domadder si se bal 2 Minutte méi séier wéi BMC, an 3 Minutten an 21 Sekonnen Avance hu se op AG2R La Mondiale.Le Plus Compativ gouf de Philipp Gilbert (QST).