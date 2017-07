© Romain Gastauer

Dovu konnt ech mech selwer iwwerzeegen. Ech wollt mam Mountainbike erop fueren, esou wéi honnerte vu Vëlosfuerer.

Awer Gendaarmen haten d'Uweisung kee mat 2 Rieder virun der Course erop ze loossen.

Dofir hu mer gespillt. Wann e Gendaarm an Strooss gesprongen ass, da si mer erof geklommen, bis ëm den Eck wa mer ausser Siicht vum Gendaarm waren da si mer erëm drop geklommen.

Aner Gendaarmen hu just geruff 'faites attention les gars'. Esou ass dat Spill bis op d'Arrivée gaangen. Duerno konnte mer awer d'Descente genéissen.



De Ben war ganz zefridde mam Verlaf vun der Etapp. Hie war beim sengem Leader R.Bardet bis an de leschte Bierg an duerno ass hien a sengem Tempo erop gefuer, zesumme mat sengen Teamkollegen O.Naessen an dem C.Gautier.

Et war eng gutt Etapp fir de Ben a seng Equipe.

De R.Bardet ass de 5. ginn an am Generalklassement ass hien elo de 7.

De Ben gouf 74. an der Etapp op 8 Minutten op de Gewënner F.Aru. Am Generalklassement klëmmt de Ben op déi 70.Plaz.

Am Equippeklassement si si elo déi drëtt.



No engem kuerze Gespréich wéi et him gaangen ass, huet de Ben mech drun erënnert, dass mer virun 20 Joer an d'Vogese komm ware fir den Tour de France ze kucken.

Deemools si mer och mam Vëlo op de Bierg gefuer fir de J.Ullrich ze gesinn....Dat war wou de Bölts gejaut huet 'Quäl dich du Sau'.

Haut hu mer eng aner Meenung vun deenen Helde vun deemools.

E Mëttwoch um Wee op "La Planche des Belles Filles" hunn ech meng Gedanke vum Dag virdrun nach weider gefouert.

Firwat ass et méiglech méi wéi Honnert Kilometer Strooss ze späre wann den Tour de France duerch eist Land fiert. Dat gouf gréisstendeels akzeptéiert. Nëmmen e puer hunn der gemeckert.

Wann awer e Vëlosveräi wëll eng Course am Duerf organiséieren, dann ass dat schwéier fir d'Autorisatiounen ze kréie fir Stroossen e Mëtteg ze spären an och d'Leit déi do wunnen akzeptéieren dat net.

Dofir verzichten ëmmer méi Veräiner op d'Organisatioun vu Coursen. Wat dat fir Konsequenze fir d'Motivatioun vun de Veräiner a de Coureuren huet, kann ee sech jo ausdenken.

Do ass mer erëm de Vëlodrom an de Kapp komm, awer do war ech an de Vogesen ukomm a sinn op méi Mountainbike geklommen.

Weider Infoen vum Ben op :

