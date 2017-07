X

Sonny Colbrelli règle le sprint du peloton / wins the peloton's sprint #TDF2017 pic.twitter.com/qhKFRI12GC — Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2017

Déi 7. Etapp war nees eng fir d'Sprinter. Iwwer 213 Kilometer ass et vun Troyes op Nuits-Saint-Georges gaangen. Eenzeg Schwieregkeet war eng Montée vun der 4. Kategorie.Vum Start ewech hu sech véier Coureuren ofgesat, Bouet (TFO), Mori (UAD), Gène (DEN) a Van Baarle (CDT). De Peloton huet hinnen eng Avance vun 3 Minutten a 40 Sekonnen agestanen, éier am Peloton d'Team Sky, mat der Hëllef vun eenzelne Coureure vun de Sprinter-Equippen, den Tempo ugezunn hunn. Den Ecart ass du lues a lues nees op 2 Minutte gefall, éier den Tempo nees e bëssen nogeloos hues. No 80 Kilometer hate si nees 2 Minutten an 30 Sekonnen Avance, déi se och an der Hallschent vun der Course haten.Um Tëschesprint no 108 Kilometer war, duerch den héijen Tempo vun de Sprinter, den Ecart nees op 1 Minutt a 40 Sekonne gefall. De Sonny Colbrelli (TBM) war dee Séiersten aus dem Peloton, déi maximal Punkte ware fir de Mori. Dono ass den Tempo däitlech am Peloton zeréckgefall, sou datt d'Echappé hire Virsprong nees op iwwer 3 an eng hallef Minutt ausbaue konnt, datt 90 Kilometer virun der Arrivée. D'Echappée gouf nach e bëssen zéie gelooss, éier den Tempo nees erhéicht gouf.Nieft de Punkte vum Sprint huet de Mori sech dann och den eenzege Biergpunkt vun der Etapp geséchert, dat op der Côte d'Urcy. Dono ass den Ecart vun der Echappé séier gefall. 50 Kilometer virun der Arrivée waren et nach 2 Minutten a 25 Sekonnen, 10 Kilometer méi wäit manner wéi 1 Minutt. Dono ass den Ecart weider erofgaangen a louch bei 25 Kilometer bei ronn 30 Sekonnen. Den Ecart huet an den nächste Kilometer ëmmer nach weider variéiert a war, 15 Kilometer viru Schluss, nees op 45 Sekonne geklommen. An de leschten 10 Kilometer ass den Tempo am Peloton dann nach eng Kéier richteg ugezu ginn, sou datt d'Echappé 6 Kilometer virun der Arrivée agefaange gouf.Dono gouf de Sprint lancéiert an et ass ganz enk ginn, Milimeter virum Boasson Hagen (DDD), mat den Aen och um Fotofinish bal net z'erkennen, huet sech de Marcel Kittel (QST) duerchgesat. Fir den Däitschen ass et déi 3 Victoire dëst Joer an déi 12. a senger Carrière am Tour de France. Domadder schléisst hien op den Eric Zabel op, deen däitsche Sprinter, dee bis elo déi meeschten Etappen am Tour gewanne konnt.

Klassement vun der 7. Etapp

Mat der selwechter Zäit wéi de Gewënner gëtt de Ben Gastauer als 110. opgeschriwwen.

Generalklassement no der 7. Etapp

Nach ëmmer 10 Minutten an 39 Sekonnen Retard huet de Ben Gastauer (ALM) op de Chris Froome, domadder ass de Lëtzebuerger op der 65. Plaz.De gréngen Trikot läit dann och elo op de Schëllere vum Marcel Kittel (QST), hien huet 197 Punkten, domadder 15 méi wéi den Arnaud Démare (FDJ) a 74 méi, wéi de Michael Matthews (SUN). De Präis fir den aggressivste Coureur vun der Etapp ass un de Van Baarle vu Cannondale Drapac gaangen.Keng Verännerungen dogéint beim Biergpräis, deen huet aktuell den italienesche Champion Fabio Aru (AST) mat 10 Punkten, 8 Punkte sinn et fir den Daniel Martin (QST), 6 fir de Chris Froome (SKY). Beschte Jonke bleift de Simon Yates (ORS), hien huet 24 Sekonnen op de Pierre-Roger Latour (ALM) an 41 op de Louis Meintjes (UAD).Bei den Equippen huet Sky d'Nues vir bal 2 Minutte viru BMC a bal dräi an eng hallef viru AG2R.