Dës Etapp war awer net grad esou langweileg wéi déi vu gëschter, well haut awer e bësse Wand geblosen huet.

D'Equipe wollten eng Cassure vermeiden an doduerch waren d'Coureure méi konzentréiert.

D'Echappé vum Dag, déi bei Kilometer null fortgaange war, ass e puer Kilometer virun der Arrivée agefaange ginn an et ass zu engem spannende Sprint komm, wou de M. Kittel mat 6 Millimeter virum E. Boasson Hagen iwwer d'Arrivée gefuer ass. An dat no méi wéi 200 km Course.

De Ben a seng Equipe hunn sech aus dem net ongeféierleche Schlusssprint eraus gehalen. Et waren alt erëm vill Inselen ze ëmfueren an de leschte Kilometeren.

Well AG2R LA MONDIALE awer kee richtege Sprinter huet, dee mat de Spezialiste mathale kann, hu si just missen oppassen, dass keng Cassure am Pak entsteet an dass hire Leader, de R. Bardet, doduerch e puer wäertvoll Sekonne kéint verléieren.

Haut war et och erëm waarm op de Stroossen vum Tour de France, wann och manner wéi gëschter.

Ech hat gëschter gemengt, an der Moyenne géif e Coureur während der Etapp 8 bis 10 Bidon'e drénken. Dat ass gëschter awer net duergaangen. Gëschter waren et der duebel esou vill. Dat heescht d'Soigneuren hu misse bal 200 Bidon'e just fir gëschter virbereeden.

Haut waren et der e puer manner.

Muer geet et an de Jura an iwwermuer steet dann an der Savoie déi Etapp mat de meeschten Héichtemeter um Programm.

Elo gëtt et eescht...

