Stage 10: 🚩 Périgueux > Bergerac 🏁



🚴 178km

🕒 Start: 1:25pm

📺 TV Coverage: 12:55pm

Sprinters can finally win again!#TDF2017 pic.twitter.com/BSN5m3nF1Z — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2017

.@WarrenBarguil:"je vais me battre pour ramener les pois à Paris ⚪️🔴 / I'll fight to keep the polka dot jersey until Paris"⚪️🔴 #TDF2017 pic.twitter.com/xnOy6Yyzmj — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2017

@LeTour - Tommorow we will take the final decision about my participation. Thank you @michalkwiatek and all @BORAhansgrohe for Support! pic.twitter.com/nEbmRt1RX7 — Rafał Majka (@majkaformal) 9. Juli 2017

An early 2 man break today has nearly 5 minutes on the peloton: the riders are @ElieGesbert and @OffredoYoann #TDF2017 pic.twitter.com/SqlvcaxRkX — Le Tour de France UK (@letour_uk) 11. Juli 2017

+ de 300km d'échappée sur @LeTour 2017 pour Offredo, il rejoint Van Baarle et Backart #TDF2017 pic.twitter.com/t2S0UrzLhk — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2017

1 point de la montagne pour Elie Gesbert / Elie Gesbert takes 1 KOM point #TDF2017 pic.twitter.com/GrzLY4GesG — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2017

Greipel remporte le sprint du peloton / Greipel wins the bunch sprint #TDF2017 pic.twitter.com/owPdLMsiKR — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2017

Et encore 1 point pour Elie Gesbert ! / 1 more point for Elie Gesbert! #TDF2017 pic.twitter.com/p99xrP3r7U — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2017

Eng relativ flaach Etapp, déi also entweder gemaach ass fir ee Fluchtgrupp oder fir d'Sprinter. Op de ronn 178 Kilometer mussen d'Coureuren zwou klenger Koppe bewältegen. Béid Koppe si vun der 4. Kategorie, wou et also och all Kéiers ee Punkt fir d'Biergwäertung gëtt. No 100,5 Kilometer steet d'Côte de Domme (3,5 Kilometer mat 3,3% Steigung) um Programm an 38 Kilometer méi spéit bleift nach d'Côte du Buisson-de-Cadouin (2,1 Kilometer mat 5,6% Steigung) ze packen. No 121 Kilometer ass dann och nach een Zwëschesprint, wou et 20 Punkte fir deen Éischte ginn.De Biergtrikot dierft haut sécherlech op de Schëllere vum Warren Barguil bleiwen an de Grénge Maillot vum beschte Sprinter bleift och op de Schëllere vum Marcel Kittel soulaang dësen op mannst 19 vu méigleche 70 Punkte sammelt. Dëst muss den Däitschen awer och just maachen, wann de Michael Matthews déi 70 Punkte géing huelen.De Gewënner vum Biergtrikot vun de Joeren 2014 an 2016, de Rafal Majka aus Polen, ass net méi un den Depart vun dëser 10 Etapp gaangen. De Mann vun der Equipe Bora-Hansgrohe war jo och op der 9. Etapp Richtung Chambéry gefall an huet zanter senger Chute grouss Problemer beim ootmen. Op der 9. Etapp hat de Pol schonns méi ewéi 36 Minutte verluer a war vun der 10. Plaz op déi 43. Plaz am General zeréckgefall.Fréi hat sech de Yoann Offredo, ee Coureur vun Wanty Groupe Gobert ofgesat. Et huet awer net esou ausgesinn ewéi wann een dem 30 Joer ale Fransous, dee säin éischten Tour de France fiert, wéilt Gesellschaft leeschten. Dëst huet beim Offredo, och fir Kapprësele gesuergt.Et sollt sech him awer nach ee Coureur uschléissen, den Elie Gesbert vun der Equipe Fortuneo. fir den 22 Joer ale Fransous, deen 2013 duebele Landesmeeschter bei de Juniore war, ass et och deen éischten Tour de France a senger nach jonker Karriär. No Ronn 25 Kilometer war de Virsprong vun den zwee Fransouse schonns op iwwer 5 Minutte geklommen. Dëst huet natierlech de Sprinterequippe guer net gefall, esou dass si fréi an dëser Etapp hir Leit un d'Spëtzt gesat hunn.Duerch dës Tempoverschäerfung am Peloton huet sech de Virsprong vum Spëtzenduo bei ronn 5 an hallwer Minutt agependelt.Wann déi zwee et eleng bis op d'Ligne d'Arrivée géinge packen, wier et sou wuel fir d'Equipe Wanty Groupe Gobert ewéi och fir d'Equipe Fortuneo Oscaro déi éischt Victoire bei dësem Tour de France. Ee Succès huet den Offredo awer schonns erreecht, de Coureur vu Wanty Groupe Gobert huet ewell méi wéi 300 Kilometer un der Spëtzt verbruecht bei dësem Tour. Esou gouf de Fransous och als kämpfereschste Coureur vun der 2. Etapp ausgezeechent.Bei der éischter Biergwäertung war den Elie Gesbert den Éischten uewen an huet sech domat dëse Punkt geséchert. 78 Kilometer viru Schluss war de Virsprong vum Spëtzenduo schonns op ënner 3 Minutte gefall.Ronn 20 Kilometer méi spéit ass de Spëtzenduo bei den Zwëschesprint komm, hei war den Offredo dee Éischten deen iwwer d'Ligne gefuer ass, kuerz méi spéit sinn d'Favoritten op de Gewënn vun der Etapp nach fir déi reschtlech Punkte gesprint. Hei war de Greipel am séiersten.Du stoung nach als lescht Zwëschewäertung, déi zweet Kopp vum Dag um Programm, dat 39,5 Kilometer viru Schluss. Hei war et erëm de jonke Fransous, dee sech de Punkt séchere konnt. Uewen op der Kopp haten déi zwee Fransousen nach ee Virsprong vun zwou Minutten.Ronn 15 Kilometer méi spéit war de Virsprong schonns op manner ewéi eng Minutt geschmolt, dat well d'Equippe vun de Sprinter elo richteg an d'Pedalle gedréckt hunn.7 Kilometer viru Schluss war d'Aventure fir déi zwee Fransousen dunn och eriwwer an näischt stoung engem Sprint méi am Wee.Am Sprint war schonn nees de Marcel Kittel dee Séiersten a gewënnt ganz souverän dës Etapp.

Klassement vun der 10. Etapp

Generalklassement no der 10. Etapp



1 Chris Froome (GBr) Team Sky 38:26:282 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:183 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:514 Rigoberto Uran (Col) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:00:555 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:376 Daniel Martin (Irl) Quick Step Floors 0:01:447 Simon Yates (GBr) Orica - Scott 0:02:028 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:02:139 Mikel Landa Meana (Esp) Team Sky 0:03:0610 George Bennett (NZl) Team LottoNL - Jumbo 0:03:53