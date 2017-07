X

Resumé 8. Etapp (08.07.2017) Lilian Calmejane wënnt, Froome bleift giel

Interview Lilian Calmejane (08.07.2017) Lilian Calmejane wënnt, Froome bleift giel

Resumé 8. Etapp / Reportage Rich Simon



E Samschdeg goung et iwwer 187 km vun Dole op Station des Rousses erop. Et stoungen eng Sprint- an dräi Biergwertungen um Programm. Déi 8. Etapp war also manner fir Sprinter.No enger gudder hallwer Stonn hat sech e Spëtzetrio mam Sylvain Chavanel, dem Aleksey Lutsenko an dem Greg van Avermaet vum Peloton ofgesat, gouf awer kuerz drop nees ageholl. No ronn 45 Kilometer stoung den eenzege Sprint um Programm. Hei konnt sech den André Greipel d'Punkten virum Michael Matthews an dem Marcel Kittel sécheren. Kuerz duerno koum et och zu der nächster Attack. De Marcus Burghardt, de Matthias Frank, de Jasha Sütterlin an de Cyril Lemoine hunn och probéiert sech vum Peloton ofzesetzen, mee och déi Echappé gouf kuerz drop nees agefaangen.Déi éischt Montée, de Col de la Joux (3. Kategorie), koum no ronn 100 Kilometer an hei hat sech de Warren Barguil ganz uewen um Col virum Serge Pauwels duerchgesat. De Christopher Froome (Sky) hat zu dësem Zäitpunkt schonn e Réckstand vun bal 4 Minutten. Domat war de Pauwels tëschenzäitlech de neie virtuelle Leader am General. D'Equipe Sky hat doropshin awer schnell reagéiert an den Tempo am Peloton erhéicht an domat den Ecart nees schnell verkierzt. Den Arnaud Demaré hat schonn an de leschten Deeg mat der Hëtzt ze kämpfen. Hien hat och e Samschdeg nees Problemer.No enger längerer Descente goung et dunn d'Côte de Viry erop, enger Montée vun der 2. Kategorie. Hei konnt sech de Warren Barguil ganz uewen virum Jan Bakelants behaapten. Ronn 40 Kilometer virun der Arrivée hat sech un der Spëtzt e Grupp aus 8 Fuerer forméiert. An dësem Grupp waren ënner anerem de Greg Van Avermaet, Stephen Roche, Jan Bakelants, Liliane Calmejane, Warren Barguil, Robert Gesink an de Simon Clarke.Eng 23 Kilometer virun der Arrivée stoung nach eng Kéier eng Montée vun der 1. Kategorie um Programm. Hei haten sech nach eng Kéier véier Coureuren ofgesat. De Fransous Lilian Calmejane konnt sech vun dësem Grupp ofsetzen a ganz uewen 10 Punkten sécheren, dat virum Stephen Roche, dem Robert Gesink an dem Serge Pauwels.Op de leschten 11 Kilometer goung et dunn nëmmen nach flaach iwwert en Héichplateau erop bis zur "Station des Rousses". De Calmejane hat sech schonn eng komfortabel Avance erausgefuer an et hat alles no enger sécherer Victoire ausgesinn, mee 5 Kilometer virum Enn krut hien dunn Krämp an d'Been. Um Enn sollt et jo awer duer goen. De Ben Gastauer gëtt de 74. mat engem Retard vun 13 Minutten an 28 Sekonnen. Den Arnaud Demaré huet sech als 188. iwwert d'Arrivée geschleeft, dat mat bal 38 Minutten Retard op de Gewënner.

Klassement vun der 8. Etapp

1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 4:30:29 2 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:37 3 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:50 4 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 5 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 6 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 7 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 8 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 9 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 10 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro

Generalklassement no der 8. Etapp

1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 33:19:10 2 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:00:12 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:14 4 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:00:25 5 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:39 6 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:43 7 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:47 8 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:00:52 9 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:54 10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:01

De Marcel Kittel behält weiderhin de grénge Maillot, hien huet 212 Punkten, 30 méi wéi den Arnaud Démare a 72 méi, wéi de Michael Matthews. De Präis fir den aggressivste Coureur vun der Etapp goung un de Lilian Calmejane.De Lilian Calmejane ass mat 11 Punkten neie Leader vum Biergpräis, virum Aru Fabio (10) an dem Martin Daniel (8). Beschte Jonke bleift de Simon Yates (ORS), hien huet 24 Sekonnen op de Pierre-Roger Latour (ALM) an 41 op de Louis Meintjes (UAD).Bei den Equippen huet Sky d'Nues vir bal 2 Minutte viru BMC a bal dräi an eng hallef viru AG2R.