Et 5 points pour Thibaut Pinot ! / 5 points for Pinot! #TDF2017 pic.twitter.com/xk0S40QpUe — Le Tour de France (@LeTour) 9. Juli 2017

Primoz Roglic prend 20 points / 20 points for Roglic #TDF2017 pic.twitter.com/4jgDoNWca4 — Le Tour de France (@LeTour) 9. Juli 2017

Aru attaque, Froome revient après problème mécanique / Aru attacks, Froome comes back after a mechanical problem. #TDF2017 pic.twitter.com/1gKbWnZaze — Le Tour de France (@LeTour) 9. Juli 2017

Chute Porte (09.07.2017) De Richie Porte war an der leschter Descente schwéier gefall.

Bardet s'en va seul / Bardet goes solo #TDF2017 pic.twitter.com/xe3135fW9Q — Le Tour de France (@LeTour) 9. Juli 2017

Uran l'emporte après un sprint énorme ! / Uran wins after an incredible sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/18oo9qdQUB — Le Tour de France (@LeTour) 9. Juli 2017

Et stoungen direkt 7 Koppen um Programm, déi d'Coureuren hu misse bewältegen. No 3,5 Kilometer stoung ee Bierg vun der zweeter Kategorie um Programm, mat uschléissend zwee Bierger vun der drëtter Kategorie. No ronn 50 Kilometer sinn se dunn an ee vun den dräi schwéiere Bierger vun dëser Etapp eragefuer, de Col de la Biche. Dës Montée huet 9% Steigung am Schnëtt an dat iwwer 10,5 Kilometer. No der Descente vun dësem Col war dunn de Grand Colombier un der Rei. Hei sinn et duerchschnëttlech esou guer 9,9% an dat iwwer 8,5 Kilometer. Ronn 50 Kilometer viru Schluss war et dann nach ee Bierg vun der 4. Kategorie, ier et dunn nach de Mont du Chat erop gaangen ass. Dës Montée iwwer 8,7 Kilometer huet 10,3% Steigung am Duerchschnëtt. No dësem leschte Bierg sinn et nach 26 Kilometer bis op d'Ligne d'Arrivée.Direkt nom Start goufen et Attacken aus dem Peloton eraus fir sech déi éischt Biergwäertung vum Dag ze sécheren. Hei war de Pinot, de 4. vum Giro d'Italia dëst Joer, deen Éischten a konnt sech esou 5 Punkte sécheren. Och op der zweeter Kopp war de Fransous deen Séiersten.Eng Chute gouf et am Peloton wou de Mori an de Gesink involvéiert waren, béid Coureuren hu missen opginn.Vir huet sech ee grousse Grupp gebilt an dem d'Equipe Sunweb d'Tempo gemaach huet. Déi däitsch Equipe hat direkt 5 Coureuren am Spëtzegrupp mat dobäi. Natierlech hunn och d'Favoritten hir Leit mat no vir an dës Grupp geschéckt.Den de Gendt, dee beim Critérium du Dauphiné 5 Deeg de Leadermaillot droe konnt, huet déi drëtt Biergwaërtung vum Dag gewonnen.De Spëtzegrupp ass dunn am Col de la Biche méi kleng ginn an hei goufen et och schonns 20 Punkte fir deen Éischten uewen um Col de la Biche. Hei war et de Roglic, dee sech déi 20 Punkte séchere konnt, dat virum Vuillermoz an dem Barguil.Du koumen nach e puer Schrecksekonnen fir Sky a Movistar, dat well an der Spëtzegrupp den Herrada gefall war, kuerz drop war et op der nämmlechter Plaz den Thomas, deen och gefall ass. Béid Coureuren sinn net méi op de Vëlo geklommen. De Majka war och mat gefall, de Kapitän vu Bora-Hansgrohe huet hei och dunn den Uschloss un de Peloton verluer.Am Grand Colombier konnt sech een Duo mam Barguil am Benoot ofsetzen. De Barguil war och deen, dee sech uewen op der Kopp déi 20 Punkte konnt gutt schreiwe loossen.An der Descente konnt sech awer nees méi ee grousse Grupp bilde mat ënner anerem dem Mollema, Bakelants, Gallopin a Barguil.Am Mont du Chat gouf d'Course du richteg lancéiert. An der Spëtzegrupp hat de Gallopin sech mam Bakelants ofgesat, ier de Barguil déi zwee anhuele konnt an uschléissend och stoe gelooss huet. Hannen am Peloton konnt de Ben Gastauer dunn och net méi mathalen. Astana huet et direkt zweemol probéiert. Déi éischte Kéier huet den Aru probéiert fortzekommen ewéi de Froome de Vëlo huet misse wiesselen.Wéi d'Favoritten dunn nees alleguer beienee waren, huet de Jakob Fuglsang attackéiert. Dës Attack war méi effektiv, well den Dän konnt sech ofsetzen. Spéider huet de Richie Porte d'Tempo ëmmer nees erhéicht an esou ass och de Grupp mat de Favoritte méi kleng ginn. Dëst huet seng Friichte gedroen, dat well de Contador konnt den héijen Tempo net méi matgoen an huet misse lass loossen.De Christopher Froome huet sech dat awer net méi laang mat ugekuckt an huet et sëlwer probéiert. Dëst Tempo konnte just nach déi Bescht matgoen. De Quintana huet missen e Lach loossen an de Fuglsang gouf nees ageholl vun de Favoritten.De Barguil konnt ee Virsprong vu ronn 20 Sekonnen iwwer d'Kopp retten. Dat virum Grupp mam Leader. Mam Froome iwwer d'Kopp gefuer waren de Porte, Uran, Fuglsang, Aru, Martin a Bardet.An der Descente gouf et dunn eng schlëmm Chute vum Richie Porte a vum Daniel Martin. De Porte sollt net méi opstoen. Den Australier war vun der Strooss ofkomm an ass du gefall an huet de Martin mat gerappt.De Bardet konnt sech an der Descente ofsetzen a konnt och op de Barguil opschléissen an dëse stoe loossen.Ma 2 Kilometer viru Schluss gouf och de Bardet nees ageholl vum Grupp mat de Favoritten.Sou ass et zu engem Sprint komm, wou den Uran dee Séierste war.

