Virun 3 Wochen hat ech mam Ben d'Reconnaissance vun der Etapp gemaach, wuelverstanen de Ben um Vëlo an ech am Auto.

Mer waren eis eens, dass deës Etapp grousse Schued kéint uriichten.





Net nëmmen dass 3 Colle mat ganz géie Passagen ze fuere waren, mee och d'Descente waren technesch a schnell. Haut de Moien huet et och nach gereent an doduerch ass dat Ganzt nach méi geféierlech ginn.









Mer haten déi grouss Chance, d'Etapp mam Chambéry Cyclisme Formation d'Course an der Montée de l'Eglise de Tremblay ze kucken.

De Centre de Formation vun Ag2R LA MONDIALE ass ganz stolz drop, dass 4 Coureuren aus dem Centre den Tour de France fir d'Equipe vun AG2R LA MONDIALE matfueren.





D'Supporter aus der Savoie ware begeeschtert vun dem Teamwork vun AG2R a si hunn och dem Ben seng Aarbecht appreciéiert déi hien haut am Grand Colombier an den Ufank vum Mont du Chat gemaacht huet an dat no sengem gudde Giro.





Wéi de R.Bardet dunn och nach bei eis an der Montée de l'Eglise de Tremblay als éischte passéiert ass, do huet d'Begeeschterung keng Grenze méi kannt. Mat Spannung ass d'Arrivée zu Chambéry erwaart ginn, awer leider ass et net duer gaangen, fir de R.Bardet. Trotzdeem waren d'Supporter zefridden.





Am General ass de R.Bardet elo den 3. an am Equippeklassement si si déi zweet.





Elo no eppes méi wéi enger Woch Course ass muer e verdéngte Roudag um Programm. Do kënnen d'Batterie nei geluede ginn.