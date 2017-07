Mer wollten awer och vum Roudag profitéieren, fir endlech och erëm e bëssen aktiv ze sinn an dofir hu mer e klenge Vëlostour op Chambéry gemaach.

Mer sinn ënnerwee vun engem Donnerwieder iwwerrascht ginn a schnell zeréck op de Bourget du Lac gefuer.

Awer dunn huet en anere Schëfflenger Jong eis opgereegt.

No der spannender an dramatescher Tour-Etapp vun e Sonndeg war et de Mulles, deen eise Bols an d'Luucht gedriwwen huet.

Dobausse war en heftegt Donnerwieder am Gaange während deem mer dem Mulles säi Match um Fernseh gekuckt hunn.

Gudden Tennis a Spannung pur mat engem gudden Ausgang. Bravo Mulles. Super!

Elo kann de Schëfflenger Buergermeeschter nach méi stolz op seng Schëfflenger Jonge sinn.

Hei an der Savoie gëtt ganz vill fir de Vëlo gemaach an och si si stolz op hir Vëlosfuerer.

Op directvelo.com hu mer duerch Zoufall den Artikel 'Le Tour de France des clubs : Chambéry CC' gesinn an do hu mer ënner anerem gelies:

... Aude Pollet a remporté la Coupe de France Espoirs ....

Kuck hei ... D'Aude Pollet heescht haut Aude Gastauer - Pollet an ass keent anert wéi dem Ben seng Fra.

Iwwregens waren d'Aude an hiert klengt Meedche Siena e Sonndeg zu Chambéry op der Arrivée, wou si frou waren, wéi de Ben no senger gudder Leeschtung ukomm ass.