X

Stage 14 : 🚩 Blagnac > Rodez 🏁



🚴 181,5km

🕒 Start : 1:00pm

📺 TV Coverage : 12:55am@GregVanAvermaet like 2015? #TDF2017 pic.twitter.com/qB3qNq9m8S — Le Tour de France (@LeTour) 15. Juli 2017

Hollenstein est rentré, ils sont maintenant 5 dans cette échappée qui compte 2'35" d'avance sur le peloton.#PrixAntargaz pic.twitter.com/Ttw0Vou96d — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) 15. Juli 2017

Today's 5 man break still hold 2'20 over the peloton with just over 110km to go. Can they hold on or will they be caught? #TDF2017 pic.twitter.com/N1TD51Ptef — Le Tour de France UK (@letour_uk) 15. Juli 2017

A 27 km de l'arrivée, c'est @DeGendtThomas vs le peloton / With 27 km to go, it's @DeGendtThomas vs peloton #TDF2017 pic.twitter.com/sb9zCQ7xFp — Le Tour de France (@LeTour) 15. Juli 2017

Dernier kilomètre entre puncheurs, belle bataille remportée par M. Matthews ! / Tough last kilometer, great sprint for puncheurs! #TDF2017 pic.twitter.com/9VpINpTjtf — Le Tour de France (@LeTour) 15. Juli 2017

Iwwer 181,5 Kilometer ass et vu Blagnac op Rodez gaangen. Um Wee op Rodez stoungen zwou Koppe vun der 3. Kategorie um Programm, béid mat enger Längt vu ronn 2 Kilometer dat bei zweemol ronn 7% Steigung. Fir d'Sprinter gëtt et haut allerdéngs schwiereg, dat well et zum Schluss d'Côte de Saint-Pierre eropgeet. D'Côte de Saint-Pierre ass mat ronn 570 Meter zwar net laang, ma se huet eng duerchschnëttlech Steigung vun 9,6%.Fréi hate sech 4 Coureuren aus dem Stëbs gemaach, den Thomas Voeckler (Direct Energie), Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) an de Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro). No 5 Kilometer gouf et dunn nach eng Attack aus dem Peloton eraus, de Reto Hollenstein (Katusha) wollt sech dem Spëtzegrupp uschléissen. Dës 5 Coureure sollten also de Grupp vum Dag forméieren.Den Zwëschesprint no 55,5 Kilometer konnt den de Gendt gewannen. Aus dem Peloton eraus war de Kittel dee Séiersten. D'Echappé hat et awer weider schwéier, well de Peloton huet si net wäit ewech fuere gelooss. Am Peloton war et gréisstendeels d'Equipe Sunweb, déi fir Tempo gesuergt hunn, dat well si sech mam Michael Matthews grouss Chancen op eng Victoire ausrechnen.Beim éischte Biergpräis konnt den de Gendt sech zwee Punkt séchere virum Voeckler. Déi nemlescht Verdeelung vun de Punkte gouf et och beim zweete Biergpräis.Ewéi de Virsprong vum Spëtzegrupp ugefaangen huet ze schmëlzen, hunn déi d'Tempo och nees erhéicht, esou dass zum Schluss den de Gendt eleng ënnerwee war an d'Zil Richtung Rodez.De Belsch gouf awer 13 Kilometer viru Schluss vum Peloton geschléckt. Dee Moment goufen et Géigenattacken aus dem Peloton a 4 Leit konnten ee Lach rappen, de Lammertink, de Carusp, de Périchon an den Arndt. Fir déi 4 Coureure war de Peloton awer ze staark a 4 Kilometer viru Schluss waren nees all d'Coureure beieneen.Am Sprint de Bierg erop war de Michael Matthews de Séiersten. Laang waren de Gilbert an de Van Avermaet vir, ma den Australier hat déi meescht Reserven a konnt sech d'Victoire zu Rodez sécheren. De Fabio Aru hat kee gudden dag erwëscht an huet de Maillot Jaune erëm un de Chris Froome verluer.

Klassement vun der 14. Etapp

Generalklassement no der 14. Etapp