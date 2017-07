© afp

Direkt nom Depart hunn sech zwee Coureuren ewech gemaacht. Si sinn da wéi geplangt e puer Kilometer virun der Arrivée agefaange ginn.

Et ass wéi erwaart zum Sprint komm, den erëm vum M.Kittel gewonne ginn ass. Et war keng Spur vun Dramatik am Spill, ausser am Sprint.

Muer oder spéitstens an e puer Deeg kennt och kee méi de Numm vun deenen 2 Coureuren déi an der Echappé waren. Dass de Marcel Kittel gewonnen huet gëtt notéiert an dat war et wat vun haut zeréck gehale gëtt. Fir d'Speakere vun der Telé ass sécher net einfach esou eng Etapp wéi déi ze kommentéieren.

Gutt dass d'Landschaft vill ze bidden huet an dass d'Coureuren um Roudag Interviewe ginn hunn déi zu Spekulatioune féieren.

Ass den Tour ze geféierlech, ginn et ze vill Etappe fir Sprinter hannereneen, war d'Etapp op Chambéry net awer ze schwéier, huet all Equipe déi richteg Taktik gewielt, missten d'Equippen sech net zesummen doe fir géint d'Sky ze fueren oder sinn déi einfach ze staark...... an esou weider an esou fort.



Fir Gespréich war gesuergt... Um Roudag gëtt och ëmmer an den Equippen en éischte Bilan gemaacht an d'Taktik fir déi nächst Deeg festgeluecht. Alt erëm Spekulatiounen. D'Masseuren haten um Roudag och vill Aarbecht an d'Coureuren hate Besuch vun der Famill a vu Frënn.



Haut ass et dann awer weider gaangen an d'Coureure waren net rosen dass et méi gemitterlech gaangen ass an dass d'Etapp méi oder wéineger flaach war.