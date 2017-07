X

Stage 11: 🚩 Eymet > Pau 🏁



🚴 203,5km

🕒 Start: 1:05pm

📺 TV Coverage: 12:55pm

Last sprint before going again into the mountains.#TDF2017 pic.twitter.com/584KOvWU5Q — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

Number of days Chris Froome has led GC on #TDF:

2013: 14

2015: 16

2016: 14

2017: 6

TOTAL: 50 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/5bAX2eoeQR — letourdata (@letourdata) 12. Juli 2017

C'est parti pour la 11ème étape, déjà une échappée ! / Stage 11 is on, we already have a break! #TDF2017 pic.twitter.com/cbUeBdgndf — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

L'écart est rapidement monté jusqu'à 4'30" et est désormais stable.#PrixAntargaz pic.twitter.com/x0zxNjF6iq — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) 12. Juli 2017

2' d'écart à 100km du but / 2' gap with 100km to go #TDF2017 pic.twitter.com/JVUgULDXJO — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

Kristoff remporte le sprint du peloton / Kristoff wins the peloton's sprint #TDF2017 pic.twitter.com/cf8cZbggHF — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

Backaert a pris le point de la montagne du jour / Backaert won today's polka dot point #TDF2017 pic.twitter.com/R1UizkaCRe — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

Superbe résistance de @maciejbodnar mais il manquait quelques mètres ! / Strong ride by Bodnar but the sprinters were too fast! #TDF2017 pic.twitter.com/rPWunPpacE — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

D'Coureuren erwaart um Wee op Pau, een Zwëschesprint, dat no 142,5 Kilometer an eng Biergwäertung vun der 4. Kategorie no 145,5 Kilometer. Beim Sprint ginn et ewéi ëmmer 20 Punkte fir d'Sprintwäertung an uewen op der Côte d'Aire-sur-l'Adour (1,2 Kilometer mat 4,2% Steigung) kritt deen Éischten 1 Punkt fir de Biergtrikot. Op der Arrivée zu Pau waarden dann nees 50 Punkten op de Gewënner. Um Mëttwoch wäerten dann erëm Coureure versichen an ee Spëtzegrupp ze kommen an aus dësem eraus d'Etapp ze gewannen.Betoune muss een och nach, dass et haut de 50. Dag gëtt, deen de Chris Froome an engem Giele Maillot beim Tour verbréngt.Wéi och um Dënschdeg, gouf et fréi ee Grupp, dee sech ofsetze konnt. Dëst waren dräi Leit, de Maciej Bodnar vun der Equipe Bora Hansgrohe, de Marco Marcato vun der Equipe UAE Team Emirates an de Frederik Backaert vun der Equipe Wanty Groupe Gobert.No 25 Kilometer hat de Spëtzegrupp schonns iwwer 4 Minutte Virsprong. De Maciej Bodnar ass wuel dee bekanntste Mann an dësem Trio. De 6-fache polnesche Champion am Zäitfueren ass och bekannt duerch den Exploit vum leschte Joer wou hien op der 11. Etapp mam Sagan, Froome an Thomas aus dem Peloton erausgebrach war. De Sagan hat dës Etapp gewonnen.De Peloton huet de Spëtzegrupp awer ni wierklech wäit ewech komme gelooss, dat aus dem einfache Grond, well d'Sprinter näischt wollten ubrenne loossen.Beim Ravitaillement gouf et eng Chute vun zwee Coureuren, involvéiert waren den John Degenkolb an den Dario Cataldo. De Cataldo ass net méi op de Vëlo geklommen an huet d'Course opginn. Den Italiener ass schonns de 19. Coureur, deen ausfält.No 142,5 Kilometer stoung dunn ee Sprint um Programm, nach ëmmer war de Spëtzegrupp ënnerwee, mee hei gouf net ëm d'Punkte gesprint. De Marcato ass als Éischten iwwer d'Ligne gefuer a krut esou déi 20 Punkten.Ma hannen am Peloton gouf schonns acceleréiert fir ëm d'Punkten ze sprinten, dëst huet awer och zu enger chute gefouert, wou ënnert anerem de Romain Bardet implizéiert war. De Fransous huet de Wee awer zeréck an de Peloton fonnt. Aus dem Peloton eraus war den Alexander Kristoff aus Norwegen dee Séiersten am Sprint.50 Kilometer virun der Arrivée hat d'Echappé nach knapp eng an hallef Minutt Avance op de Peloton. Beim eenzege Biergpräis vum Dag huet sech de Backaert de Punkt geséchert.Ronn 40 Kilometer Viru Schluss ass de Virsprong dunn op ënner 1 Minutt geschmolt.De Bodnar huet sech du vu senge Matfuerer ofgesat a war elo 28 Kilometer viru Schluss eleng un der Spëtzt. Am Peloton war an där Zäit den Alberto Contador an eng Chute verwéckelt, ma och de Spuenier konnt nees weider fueren.De Peloton war elo gefuerdert, dat well de Bodnar ganz séier ënnerwee war a keng Zäit verluer huet op de Peloton. 10 Kilometer viru Schluss hat de Pol nach ronn 40 Sekonnen Avance.De Bodnar gouf 300 Meter viru Schluss vun de Sprinter ageholl. De Sprint ass un de Kittel gaange virum Groenewegen an dem Boasson Hagen.Am General bleift alles beim alen an och all d'Trikote bleiwen op de Schëllere vun hire Besëtzer. Virun allem de grénge Trikot schéngt ëmmer méi kloer Richtung Marcel Kittel ze goen, dat och duerch seng 5 Victoirë bei dësem Tour. Mir hu just mam Maciej Bodnar een neie kämpfereschste Fuerer.

Klassement vun der 11. Etapp



Le Top 10 de l'étape / Top 10 of stage 11 #TDF2017 pic.twitter.com/TKUDNL2Bs5 — Le Tour de France (@LeTour) 12. Juli 2017

Generalklassement no der 11. Etapp