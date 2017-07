Elo si mer schonn an der Halschent vum Tour. Um Mëttwoch stoung schonn erëm eng Sprinteretapp um Programm, déi lescht virun de Pyrenäen.

© afp

Et war eng nervös Etapp an op en Hoer hätt de Maciej Bodnar d'Sprinter iwwerrascht.

Hie war vu Kilometer Null un an der Echappé an ass eréischt ganz kuerz virun Arrivée agefaange ginn.

Hien huet gekämpft bis zum Schluss an doduerch war dës Etapp och méi spannend zum Schluss, och wann de Marcel Kittel schonn erëm gewonnen huet.

An dëser Etapp hu mer och erëm e puer Chutte gesinn.

Och e puer Favoritten, dorënner och dem Ben säi Leader, de Romain Bardet, si gefall a mir dierfe gespaant si wéi et hinne muer geet wann et an d'Bierger geet.

Elo si mir leider déi duebel Belaaschtung Tennis zu Wimbledon mam Mulles an Tour de France lass.

De Mulles huet sech wierdeg aus der Affär gezunn. Leider ass säi Parcours awer eriwwer. Trotzdeem verdéngt seng Leeschtung Unerkennung.

Den Tour geet awer weider. Mat de Pyrenäe fänkt um Donneschdeg dann eng weider entscheedend Phase un.

Schonn um Donneschdeg steet eng laang a schwéier Etapp um Programm.