Stage 12 : 🚩 Pau > Peyragudes 🏁



🚴 214,5km

🕒 Start : 11:10am

📺 TV Coverage : 10:30am

Get ready to take off. 🚴 ✈️#TDF2017 pic.twitter.com/HjMSPZ9KkI — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

😍 En ce moment à l'arrivée à Peyragudes 😍 / 😍 Epic day ahead! What a view at the finish this morning 😍 #TDF2017 pic.twitter.com/p4oSXV5zpU — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

T. De Gendt à la chasse aux pois ! Il passe encore en tête au Col des Ares

2e M. Matthews

3e K. De Kort #MaillotaPoisCarrefour pic.twitter.com/3DaiRSZrCB — Carrefour France (@CarrefourFrance) 13. Juli 2017

Kittel lâché dès le pied du Col de Menté / Kittel dropped in the Col de Menté #TDF2017 pic.twitter.com/agldsuDwo0 — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

Matthews protège Barguil et prend 10 points de la montagne / 10 points for Matthews as he protects Barguil's jersey #TDF2017 pic.twitter.com/wUv804CJUt — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

L'enchainement terrible qui attend les coureurs pour cette fin d'étape ! ⛰️🏔️⛰️

35 pts encore en jeu pour le #MaillotaPoisCarrefour 🔴⚪️ pic.twitter.com/NYE1H6sXyP — Carrefour France (@CarrefourFrance) 13. Juli 2017

.@StevoCummings en solo au sommet du Port de Balès classé HC ➡️ 20pts #MaillotaPoisCarrefour 🔴⚪️



> T. De Gendt 15pts

> C. Gautier 12pts pic.twitter.com/06BAAMyvXF — Carrefour France (@CarrefourFrance) 13. Juli 2017

Quel sprint de @romainbardet ! Victoire en costaud sur une pente à 16% / Strong sprint by Bardet to take the win on a 16% gradient! #TDF2017 pic.twitter.com/CZMkn3oc5w — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

No 2 Victoiren um Stéck vum Marcel Kittel, stoung um Donneschdeg eng ganz schwéier Etapp um Programm. Eng klenger Kopp a 5 schwéier Bierger hunn d'Coureuren um Donneschdeg misse bewältegen. Hei huet et geheescht, d'Echappé géint d'Favoritten op den Tour.Et goufe vum start ewech vill Attacken aus dem Peloton eraus. Haut wollte vill Leit de Sprong no vir an d'Grupp packen. Esou hat et fréi een Trio probéiert, ma dës Coureure goufen nees ageholl. D'Tempo am Peloton war immens héich, well all Equipe hat haut Interêt ee vu senge Fuerer am Spëtzegrupp ze placéieren, entweder fir d'Etapp villäicht ze wannen oder aus taktesche Grënn.Duerno konnt sech ee Grupp vu ronn 8 Coureuren ofsetzen, ewéi och de Michael Matthews attackéiert huet. Dës Attack huet de Mann vun der Equipe Sunweb gestart fir déi 20 Punkte beim Zwëschesprint ze huelen, ma do huet de Kittel direkt reagéiert an ass mat aus dem Peloton erausgefuer. De 5-fachen Etappegewënner well dësen Trikot bis op Paräis droen. Schlussendlech hate sech 12 Coureuren fonnt, déi de Peloton du fuere gelooss huet.Bei deenen 12 Leit handelt et sech ëm de Cyril Gautier (AG2R-La Mondiale), Imañol Erviti (Movistar), Koen De Kort (Trek-Segafredo), Stefan Küng (BMC), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Stephen Cummings (Dimension Data), Marcel Kittel and Jack Bauer (Quick-Step Floors), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Michael Matthews (Sunweb) a Julien Simon (Cofidis).Zanter dem Start vun der Etapp schéngt den Alberto Contador, deen dee gëschter och gefall war, Problemer ze hunn d'Tempo vum Peloton matzegoen, well de Spuenier fiert de ganzen Zäit wäit hannen am Peloton.No ronn 60 Kilometer hat de Spëtzegrupp ee Virsprong vu 4 Minutten an 20 Sekonnen. Bei der éischter klenger Kopp, konnt sech den Thomas de Gendt ee Punkt fir d'Biergwäertung sécheren.Kuerz drop sinn d'Coureure bei den Zwëschesprint komm, wou et 20 Punkte gi si fir den Éischten. Wéinst dësen 20 Punkte waren de Matthews an de Kittel jo mat an d'Spëtzegrupp gaangen. Hei war aneschters ewéi déi lescht zwee Deeg, de Matthews méi séier am Sprint ewéi de Kittel. De Peloton huet dëse Sprint bal 6 Minutte méi spéit erreegt.Déi éischt méi schwiereg Montée, de Col des Ares stoung um Programm. Och hei war den Thomas de Gendt, dee Stäerksten a konnt sech weider 5 Punkte sécheren am Kampf ëm de Maillot vum beschte Grimpeur. Zweete gouf de Michael Matthews virum de Kort.Uschléissend sinn d'Coureuren an de Col de Menté eragefuer. Dëst war eng richteg schwéier Montée, wat och dozou gefouert huet, dass de Marcel Kittel den Tempo vum Spëtzegrupp net méi konnt matgoen.Am Col de Menté gouf a béide Gruppe schonns uerdentlech Tempo gemaach. Uewen op der Kopp ass et dunn an der Spëtzegrupp nees taktesch ginn, dat well de Matthews als Eischten iwwer d'Kopp gefuer ass. Do freet ee sech fir wat de Sprinter sech déi Méi mëscht. Dat well dem Matthews säin Teamkolleg de Warren Barguil am Moment de Biergtrikot huet an de Matthews hëlt domat dem de Gendt Punkten ewech, esou dass de Barguil säin Trikot behale kann. Gutt Taktik bei der Equipe Sunweb.De Rescht vun der Etapp sollt ganz schwéier gi fir all d'Coureuren. Ma kloer war awer schonns, dass de Barguil an de Kittel hir Trikoten um Donneschdeg verteidege konnten. De Chris Froome an de Simon Yates hunn awer nach missen Alles gi fir um Enn vun der Etapp hire Maillot nach eng Kéier iwwerreecht ze kréien.Am Port de Balès ass de Spëtzegrupp du richteg explodéiert. Am Ufank konnte sech mam de Gendt nach zwee aner Coureuren ofsetzen, ma do sollten nach 3 Stéck dobäi kommen, esou dass nëmme méi den de Gendt, de Bauer, de Cummings, de Küng, de Gautier an de Simon konnte mathalen. Am Spëtzegrupp huet den de Gendt esou een héicht Tempo ugeschloen, dass kee méi dem Belsch nofuere konnt.De Stephen Cummings konnt no enger Zäit awer nees opschléissen op den de Gendt. Dem Brit ass d'Tempo vum Belsch awer net schnell genuch gewiescht, esou dass hien de Belsch stoe gelooss huet. Hannen am Peloton gouf 33 Kilometer viru Schluss de Jakob Fuglsang distanzéiert. Den Dän hat grouss Problemer mam Ielebou.Weider vir am Peloton gouf et eng Attack vum Barguil a vum Contador, mee déi zwee krute sech net richteg ofgesat, well d'Equipe Sky am Peloton a Persoun vum Kwiatkowski richteg Gas ginn huet. Esou goufen se alle béid nees ageholl, ma de Barguil huet et kuerz virum Sommet nach eng Kéier probéiert. De Fransous konnt sech déi éischt Punkten aus dem Peloton eraus sécheren a gouf uschléissend nees vum Peloton ageholl. Éischten um Sommet war de Stephen Cummings.Ee klenge Schockmoment gouf et fir de Froome an den Aru, wéi si allebéid an enger Kéier riicht aus gaange si, mee se konnten allen zwee nees den Uschloss fannen.8,6 Kilometer viru Schluss gouf de Cummings dunn agefaangen. Zu 10 Mann sinn se an de leschte Bierg gaangen, dee bis zu 16% huet. De Bardet war am Sprint de Bierg erop dee Séiersten virum Uran an dem Aru. Den Italiener vun der Equipe Astana iwwerhëlt och de Maillot Jaune vum Chris Froome, well dësen zum Schluss net méi mathale konnt.

Klassement vun der 12. Etapp

Top 10 de l'étape / Stage 12 classification #TDF2017 pic.twitter.com/WSk2UIT9qG — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

Generalklassement no der 12. Etapp

Nouveau classement général, @FabioAru1 en jaune ! / New GC, Aru takes the Yellow Jersey! #TDF2017 pic.twitter.com/nvxiGxyTXE — Le Tour de France (@LeTour) 13. Juli 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Public viewing sur la place d’Armes

Tour de France 2017

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’elle retransmettra plusieurs étapes du Tour de France sur le grand écran installé sur la place d’Armes :