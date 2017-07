© afp

Sky huet den Tempo diktéiert a keen huet sech getraut fir de Chris Froome un ze gräifen oder wollt keen oder konnt keen.

Dem Froome säin Team huet eng super Aarbecht gemaacht. De Michal Kwiatkowski ass bis zum ëmfale vir gefuer. Duerno huet de Mikel Nieve iwwerholl an zum Schluss de Mikel Landa.

Wat kéinten déi Coureure leeschte wa si net géife fir de Chris Froome schaffen, mee op hir eege Kap kéinte fueren. De Mikel Landa war schonn am Giro, wann een e Generalklassement iwwer déi lescht Woch mécht, bei wäiten op der éischter Plaz.

Dunn ass haut an der leschter Montée alles anescht komm wéi geduecht. Et ass vun alle Säiten attackéiert ginn, an dem Ben säi Leader de Romain Bardet huet sech kloer duerch gesat. De Chris Froome hat Problemer a konnt déi exzellent Viraarbecht vu senger Equipe net op en Enn bréngen.

Bei AG2R LA MONDIALE awer ass déi geschlossen Aarbecht vum ganzen Team vun Ufank vun der Etapp u bis op d'Arrivée, vum Romain Bardet erfollegräich ofgeschloss ginn.

Alt erëm eng Victoire fir de sympathesche Coureur vun AG2R LA MONDIALE, an dat um Virowend vum franséische Nationalfeierdag. D'Stëmmung an der Equipe vun AG2R LA MONDIALE ass exzellent an et dierf ee gespaant sinn wéi dat elo weider geet.

Ob jidder Fall bleift nach vill Aarbecht bis Paräis. Um Donneschdeg ass am Hotel vun AG2R LA MONDIALE e bësse gefeiert ginn, awer e Freideg geet et weider an de Pyrenäen mat enger kuerzer, awer hefteger Etapp.