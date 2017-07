X

Stage 13 : 🚩 Saint-Girons > Foix 🏁



🚴 101km

🕒 Start : 2:45pm

📺 TV Coverage : 2:15pm

⚠️ A short but very intense stage!

⚠️ #TDF2017 pic.twitter.com/NglDLFfAoA — Le Tour de France (@LeTour) 14. Juli 2017

Le Mur de Péguère: Dernière difficulté du jour et quelle difficulté !! ⛰️💀



10 pts à prendre au sommet ! #MaillotaPoisCarrefour#TDF2017 pic.twitter.com/fQexFY1trz — Carrefour France (@CarrefourFrance) 14. Juli 2017

D'Coureuren haten hei dräi Bierger vun der 1. Kategorie ze bewältegen. D'Etapp goung iwwer 101 Kilometer vu Saint-Girons op Foix. Bis zum Zwëschesprint no 13,5 Kilometer sollt de Peloton zesumme bleiwe, fir dass d'Sprinter sech hir Punkte séchere kënnen. Déi lescht Montée vun dëser 13. Etapp sollt da virun allem op de leschten dräi Kilometer ganz schwéier ginn. Déi 13. Etapp ass och op de franséischen Nationalfeierdag gefall.Op de quatorze juillet, waren et dann och zwee Fransousen, déi direkt vum Start ewech attackéiert hunn. Dat waren de Voeckler an de Mann am Biergtrikot, de Barguil. Ma déi zwee konnte sech net ofsetzen. Déi nächst Attack koum vum Trio Gilbert, Chavanel, de Marchi. Dës Attack war méi effektiv, well dës dräi Coureure konnte sech ofsetzen.Hannen am Peloton hunn 2 Coureure vun Astana misse lass loossen. De Grivko an nees de Jakob Fuglsang, deen nach ëmmer grouss gesondheetlech Problemer huet. Dat awer och eng Konsequenz vun dem richteg héijen Tempo am Peloton, och d'Echappé hat scho virum éischte Bierg méi ewéi eng hallef Minutt nees op de Peloton verluer.Den de Marchi huet sech och vu senge Begleeder ofgesat an huet alles op eng Kaart gesat. Kuerz virum éischte Sommet gouf et nees eng Attack aus dem Peloton eraus vum Barguil, dee sech uewen um Sommet nach e puer Punkte séchere wollt. De Fransous krut dunn och zwee Begleeder mat op de Wee a Persoun vum Contador a vum Landa.Et war elo eng ganz schwiereg Situatioun fir de Maillot Jaune. Am Spëtzegrupp war mam Landa, de 7. am General zesumme mam Contador. Hannendrun nach ee Grupp mam Quintana, Kwiatkowski, Barguil a Vuillermoz. Am drëtte Grupp, de Maillot Jaune mat alle Favoritten, an hei war et de Ben Gastauer, deen och an der 2. Montée nach laang d'Tempo gemaach huet.An der Descente, haten de Froome an de Bardet eng Attack lancéiert, ma den Aru an den Uran konnten dës neutraliséieren. dunn ass et an déi drëtt a schwéierst Montée gaangen. De Landa a Contador haten hei ee Virsprong vu ronn 2 an hallef Minutt.Fir de Jakob Fuglsang waren d'Péng dunn och ze grouss ginn an den Dän huet d'Course misse verloossen.Uewen um Sommet konnt de Barguil, dee mam Quintana op de Spëtzenduo opschléisse konnt, sech de Maximum u Punkte sécheren, ier et an déi ofschléissend Descente gaangen ass.An der Descente huet sech näischt méi geännert. De Barguil konnt d'Etapp am Sprint gewannen. De Groupe mam Maillot Jaune ass mat engem Retard vun 1 Minutt a 50 Sekonnen an d'Zil komm.

Klassement vun der 13. Etapp

Aktuell läit eis nach kee Klassement vir

Generalklassement no der 13. Etapp

COMMUNIQUE DE PRESSE

Public viewing sur la place d’Armes

Tour de France 2017

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’elle retransmettra plusieurs étapes du Tour de France sur le grand écran installé sur la place d’Armes :