De Ben ass bei sengem Leader Romain Bardet bliwwen an huet eng enorm Aarbecht am Col d'Agnès gemaach bis an de Mur de Péguère mat Passage vun iwwer 18%. Eng richteg Mauer an hei huet de Ben musse parken.Et ass erstaunlech, dass hei am Tour déi franséisch Speakeren de Ben net ëmmer erkennen. Op der Etapp hu si de Ben mat dem Alexis Vuillermoz verwiesselt a si hu gemengt 'un énorme travail d'Alexis', duerno hu si de Ben mam Axel Domont verwiesselt a gemengt 'maintenant c'est Axel Domont qui travaille pour son leader' a méi spéit hu si gesot elo wier et de Pierre Latour, de fir dee Romain Bardet fiert. Dobäi war et déi ganz Zäit de Ben, dee Vir gerackert huet.E bësse Chauvinismus um franséische Nationalfeierdag ass erlaabt awer ....Egal wéi, och wann d'Fransouse de Ben net ëmmer erkennen, hie weess, wat hien erëm geleescht huet an dat gëtt vum Romain Bardet an der Equipe voll unerkannt. D'Ambiance an der Equipe vun AG2R LA MONDIALE ass ganz gutt an dat net eréischt zanter der Victoire vum Romain Bardet. Déi ganz Equipe steet hanner hirem Leader a si schaffe fir hien.Bei Sky ass een do net esou sécher. Verschidden Zeenen erënneren un d'Biller, wou de Froome sech huet mussen hanner de Wiggins stellen.Och dem Fabio Aru seng Equipe schéint net esou staark. Hien ass schonn ëmmer fréi an der Etapp eleng.Et dierft nach spannend ginn.