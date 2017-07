X

20 coureurs ont fini par se dégager / 20 riders finally managed to get out #TDF2017 pic.twitter.com/AWVkvLnGR2 — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

8'30" d'écart à 73km du but / 8'30" gap with 73km to go #TDF2017 pic.twitter.com/AUL2NK80jK — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

Le vainqueur est là ! / The winner is there! #TDF2017 pic.twitter.com/pOMCSw4CbI — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

No den Alpen sinn d'Coureuren am Tour de France um Freideg op der längster Etappe vum Tour ënnerwee. 222,5 Kilometer sinn et vun Embrun op Salon-de-Provence.Déi éischt Echappé vum Dag gouf séier nees agefaangen. Dono huet et en Trio probéiert, ma si konnte net wierklech en Ecart erausfueren. Dowéinst sinn ëmmer nees Coureuren aus dem Peloton erausgesprongen, fir sech hinnen unzeschléissen, ma och si goufe kuerz virum Sommet vum Lebraut agefaangen. Hei waren déi 2 Punkte fir de Sicard (DEN), 1 fir de Rolland (CDT). An der Descente ass de Peloton nach eng Kéier zesumme gefuer, ma dono huet sech e Grupp vun 20 Coureuren ofgesat, dorënner e Mollema (TFS), Boasson Hagen (DDD), Brambilla (QST), De Gendt (LTS) oder Gallopin (LTS).Dräi Minutten Avance konnte si sech an der Monét de Bréziers erausfueren, wou den Hardy sech d'Punkte séchere konnt. Hir Avance konnte si séier ausbauen, sou hate si no 50 Kilometer knapp 6 Minutte Virsprong. An den nächste Kilometer konnte si den Ecart nach bis op iwwer 8 Minutten ausbauen, dat kéint Sky, déi am Peloton d'Féierung iwwerholl haten. Dono awer koum eng Phase, wou de Peloton méi séier war an hinnen nees eng Minutt konnt ofhuelen.Ma d'Echappé hat awer de Wëllen, fir duerchzekommen an dat huet ee gesinn. Hiren Ecart ass nees geklommen a louch beim Tëschesprint, eng 86 Kilometer virun der Arrivée nees bei 7 Minutten an 48 Sekonnen, hei huet den De Gendt (LTS) sech déi 20 Punkte geholl, ma hie kann dem Matthews (SUN) awer net méi geféierlech ginn, deen de gréngen Trikot elo sécher zu Paräis wäert undoen, wann hien net muss opginn. Och am Col du Pointu, 44, 5 Kilometer virun der Arrivé konnte si hire Virsprong nach ausbauen an hiren Ecart ass op iwwer 9 an eng hallef Minutt geklommen. D'Punkte waren hei nees fir de Sicard (DEN).Et war kloer, datt d'Coureuren an der Echappé de Peloton net méi bräichten ze fäerten, wat den Ausgang vun dëser Etapp betrëfft. Fir sech géint manner Leit duerchzesetzen, hunn am Spëtzegrupp ëmmer nees Leit attackéiert, bis sech e Grupp vun 9 Leit eng 15 Kilometer virun der Arrivée ofsetze konnt. Och do gouf et awer ëmmer nees Attacken, fir de Grupp méi kleng ze maachen. Den Tempo vir huet dann och nach dofir gesuergt, datt de Peloton op 10 Minutten an 40 Sekonnen zeréckgefall. An de leschte 5 Kilometer huet ëmmer nees en anere Coureur aus dem Spëtzegrupp probéiert, fir sech ofzesetzen. De Gruppetto hannert hinnen huet doduerch ëmmer méi Sekonnen op de Spëtzegrupp verluer. Ausgenotzt huet et de Boasson Hagen (DDD), dee mam Arndt (SUN) clever sech am Rondpoint ofgesat huet an dono huet den Norweeger sech weider ofgesat, dat 2 Kilometer virun der Arrivée.Domadder sollt hie sech d'Etapp sécheren, datt e puer Meter virum Arndt a virum Recht vum Spëtzegrupp. 92 Sekonnen dono koum de Gruppetto iwwer d'Linn, déi am Ufank bei hinne waren. Am Peloton dogéint war et roueg bliwwen, et gouf keng Attacken, esou datt een zesummen iwwer d'Arrivée gefuer ass, dat mat engem Retard vu ronn 12 an eng hallef Minutt. An deem Grupp waren all d'Favoritten, esou wéi och de Ben Gastauer.

Klassement vun der 19. Etapp

Zesumme mat all de Favoritten ass de Ben Gastauer 12 Minutten a 27 Sekonnen nom Vainqueur iwwer d'Linn gefuer a gëtt domadder den 30. op der Etapp.

Generalklassement no der 19. Etapp

Am Generalklassement kënnt de Ben Gastauer aktuell op déi 37. Plaz, dat mat engem Retard vun enger Stonn, 36 Minutten a 47 Sekonnen.Am Punkteklassement vun de Sprinter bleift de Matthews (SUN) un der Spëtzt mat 364 Punkten. Domadder séchert hie sech den Trikot. Op de Plazen zwee an dräi stinn de Greipel (LTS) an de Boasson Hagen (DDD) mat 204 respektiv 200 Punkten. En zweeten Trikot, dee Sunweb sech séchere kann, ass dee vum Biergfuerer. De Barguil huet an deem Klassement 169 Punkten, de Roglic (TNL) der 89 an den De Gendt (LTS) der 64.Am Klassement vum beschte Jonken huet den Simon Yates (ORS) d'Nues vir. 2 Minutten a 6 Sekonnen hannert him dann de Meintjes (UAD). All déi aner Coureuren hunn iwwer 25 Minutte Retard. Am Equippeklassement ass weider Sky vir, elo awer just nach 3 Minutten an 8 Sekonne virun AG2R. Trek ass aktuell op Plaz 3, mat iwwer enger Stonn a 40 Minutten.