Um Samschdeg war am Fong just de Schluss vun der Etapp wierklech spannend.

Wéi e Samschdeg de Mëtten, direkt nom Depart, den Thomas Voeckler, den Thomas De Gendt, den Timo Roosen an de Maxime Bouet aus dem Peloton eraus gefuer sinn an de Reto Hollenstein bei si opgefuer ass, do war d'Echappé vum Dag zesummen an de Peloton huet si fuere gelooss.

Ech hu geduecht dass dat erëm eng langweileg Etapp géif ginn, déi just zum Schluss an der Montée zu Rodez kéint spannend ginn.

Dofir hunn ech decidéiert, selwer aktiv ze ginn an ech hu mech op de Vëlo gesat a si fuere gaangen.

Ech wollt mäi Mëtteg net virun der Tëlee verbréngen. Wéi ech 2 Stonne méi spéit zeréck komm sinn, do konnt ech nach e spannende Final kucken.

D'Arrivée zu Rodez huet gehalen, wat vun hir erwaart ginn ass.

De Michael Matthews huet sech virum Greg Van Avermaet duerchgesat an de Chris Froome huet gewisen, dass hien nach do ass.

Hie konnt e puer Sekonnen op seng direkt Konkurrente gutt maachen an huet de Maillot Jaune vum Fabio Aru zeréck geholl.

De Ben war vun enger Cassure ënnert der Flamme Rouge erwëscht ginn an huet eppes méi wéi eng Minutt verluer. Hien ass op déi 66. Plaz komm.

Am General huet hien awer 2 Plaze gutt gemaach an ass elo 33. op eppes méi wéi eng Stonn op de Chris Froome.

Am Equippeklassement ass de Ben mat senger Equipe AG2R LA MONDIALE hanner Sky op der zweeter Plaz.

E Sonndeg steet nach eng ganz schwéier Etapp um Programm, ier et iwwermuer dann de zweeten a leschte Roudag gëtt.

D'Etapp vun e Sonndeg ass eng ganz speziell. Si läit tëschen de Pyrenäen an den Alpen a kéint trotzdeem e groussen Afloss op d'Generalklassement kréien, jee no deem wéi se sech entwéckelt.