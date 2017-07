X

Stage 15 : 🚩 Laissac-Sévérac l'Église > Le Puy-En-Velay 🏁



🚴 189,5km

🕒 Start : 1:10pm

📺 TV Coverage : 12:55pm

⚠️14% gradient#TDF2017 pic.twitter.com/2EA1dzD5MG — Le Tour de France (@LeTour) 16. Juli 2017

Jonction, ils sont maintenant 28 à l'avant / 28 riders at the front now #TDF2017 pic.twitter.com/kZ95rFrVad — Le Tour de France (@LeTour) 16. Juli 2017

Tony Martin est parti seul / @tonymartin85 goes solo at the front #TDF2017 pic.twitter.com/5YKop3pl0B — Le Tour de France (@LeTour) 16. Juli 2017

Barguil a été repris, Mollema tente de sortir / Barguil caught, Mollema tries to go #TDF2017 pic.twitter.com/ZkQtidAxWJ — Le Tour de France (@LeTour) 16. Juli 2017

Quel numéro de @BaukeMollema pour s'imposer aujourd'hui ! Revivez le dernier kilomètre ! / Relive the last kilometer of the stage! #TDF2017 pic.twitter.com/lDL34ajmhY — Le Tour de France (@LeTour) 16. Juli 2017

1ère victoire d'étape pour @BaukeMollema ! / 1st stage win for Mollema! #TDF2017 pic.twitter.com/CUTXV7j7CB — Le Tour de France (@LeTour) 16. Juli 2017

Superbe victoire de @BaukeMollema qui double la mise avec le Prix de la Combativité ! / Great win for Mollema, massive effort! #PrixAntargaz pic.twitter.com/rIYaOavc51 — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) 16. Juli 2017

Um Programm stoungen zwee Bierger vun der 1. Kategorie, ee vun der 3. Kategorie esou wéi ee vun der 4. Kategorie. Dëst war eng gutt Etapp fir an eng Echappé ze goen. Virun allem och erëm fir déi Leit, déi sech nach Chancen am Kampf ëm de Biergtrikot ausrechnen.Wéi erwaart goufen et erëm ganz vill Attacken aus dem Peloton eraus. Dobäi war schonn nees de Warren Barguil, deen d'Ufanksphase vun dëser Etapp och zu engem groussen Deel markéiert huet. De Fransous huet sou een héicht Tempo ugeschlo, dass vun ursprénglech 6 Leit nëmme méi 2 mat him konnt matfueren, de Caruso an de Pauwels. Ofgehaange goufen ënnert anerem den Tony Martin an de Michael Matthews, awer och den Tony Gallopin, deen elo mam Martin ënnerwee war. Hannert deenen zwee war nach ee Verfolgergrupp mam Alberto Contador, deen op e Neits de Sprong an ee Grupp gepackt hat.De Peloton wollt dee Grupp awer net fuere loossen an esou huet de Contador sech zeréckfale gelooss an de Peloton. Vir elo ee grousse Spëtzegrupp mam Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Amaël Moinard, Nicolas Roche (BMC), Kristjian Durasek, Diego Ulissi (UAE), Thibaut Pinot (FDJ), Serge Pauwels (Dimension Data), Tony Martin, Robert Kiserlovski, Maurits Lammertink (Katusha), Tiejs Benoot, Thomas De Gendt an Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Michael Matthews, Warren Barguil a Simon Geschke (Sunweb), Luis Angel Maté an Dani Navarro (Cofidis), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Lilian Calmejane a Romain Sicard (Direct Energie), Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac), Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida), Romain Hardy a Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro).De Barguil hat sech schonns de Maximum vun de Punkte bei den zwee éischte Biergpräisser geséchert an huet domat säi Virsprong an der Biergwäertung weider ausgebaut. 60 Kilometer virun der Arrivée hat de Spëtzegrupp iwwer 7 Minutte Virsprong op de Peloton. Do war et och den Tony Martin, deen aus dem Spëtzegrupp eraus attackéiert huet.De Virsprong vum Spëtzegrupp ass weider geklommen. Ewéi d'Tempo am Peloton dunn erhéicht ginn ass, hat de Froome een technesche Problem um Vëlo, esou dass hie séier 45 Sekonne Retard op de Peloton hat. Den Tony Martin louch weider un der Spëtzt ewéi an den zweete Bierg vun der 1. Kategorie gaangen ass. De Verfolgergrupp ass an dem Bierg och ausernee gefall an de Barguil konnt sech ofsetzen an de Martin net nëmmen anhuele, mee och direkt iwwerhuelen.Mat Hëllef vu sengen Teamkollege konnt de Froome awer nees opschléissen op de Grupp mat de Favoritten. Uewen um Sommet war de Barguil deen Éischten a konnt sech esou nees déi 10 Punkte sécheren. Nom Sommet huet de Barguil sech nees zeréckfale gelooss an de Mollema huet attackéiert a konnt sech eleng un d'Spëtzt setzen.Nom Sommet waren am Grupp Maillot Jaune all d'Favoritte mat dobäi ausser de Quintana, deen hat hei ronn 1 an hallef Minutt Retard. Um Wee an d'Zil goufen et sou wuel am Spëtzegrupp ewéi och am Grupp Maillot Jaune weider Attacken.De Mollema sollt bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn a wënnt déi 15. Etapp.Den Daniel Martin konnt sech nach vum Grupp mat de Favoritten ofsetzen an ass mat 14 Sekonnen Avance op de Grupp mat de Favoritten an d'Zil komm a verbessert sech domat ëm eng Plaz am General.

Klassement vun der 15. Etapp

Generalklassement no der 15. Etapp