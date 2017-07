De Maillot Jaune Chris Froome hat och e puer Schrecksekonnen, wéi hie no enger Panne den Uschloss op seng direkt Géigner verluer hat. Awer mat senger Equipe konnt hien de Réckstand séier erëm gutt maachen.

AG2R LA MONDIALE mam Ben hate sech eng eegen Taktik ausgeduecht, déi zumindest fir vill Onrou gesuergt hat, och wann zum Schluss net vill eraus gesprongen ass. De Romain Bardet, de Leader vun AG2R LA MONDIALE, ass aus der Auvergne an hien hat mat hire Directeur Sportif eng Descente erausgesicht, fir z'attackéieren.





De Ben a seng Teamkollege stoungen all hanner hirem Leader an si hunn alles ginn. De Ben huet bis an déi ganz géi Passagë vum Col de Peyra Taillade matgeschafft. Do huet hie musse lassloossen. Hien ass als 57. iwwer d'Arrivée gefuer mat engem Réckstand vu ca 11 Minutten.

Fir eis war et flott, op dëser Etapp erëm matten am Tour de France ze sinn. D'Ambiance op der Arrivée war grouss a besonnesch virum Bus vun AG2R LA MONDIALE hunn ech nach ni esou vill Leit gesinn, ewéi e Sonndeg. Dat war schonn impressionnant.





Ech hu mer den Ufank vun der Etapp ugekuckt a wéi de Peloton d'Echappé goe gelooss huet, do hunn ech e bëssen Tourist zu Le-Puy-en-Velay gespillt. Eng interessant Stad mat villen historesche Gebaier ënner anerem eng imposant Kathedral. Si ass och een Ausgangspunkt vun engem Wee op Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ech konnt mer och nach eng ganz gutt presentéiert Ausstellung vum Picasso zum Thema Maternité ukucken. Wéi ech dunn erëm an d'Arrivée komm sinn do waren nach zirka 80 Kilometer ze fueren an dunn ass et richteg interessant ginn.





De Ben a seng Kollege waren all zimlech matgeholl no der Arrivée a si freeën sech op de Roudag e Méindeg. Nach ni huet dem Ben seng Equipe esou vill geschafft am Tour wéi dëst Joer.

Allgemeng gëtt hier Aarbecht unerkannt a si si net fir näischt am Equippeklassement weiderhin déi zweet hanner Sky.

Um Roudag steet dann eng kleng Sortie mam Vëlo um Programm an de Rescht vum Dag ginn d'Batterien opgelueden, fir déi lescht 6 Etappen vum Tour. Déi lescht Etappe versprieche nach vill Spannung, well déi véier Éischt am General si nëmmen duerch e puer Sekonne getrennt.

An enger Woch zu Paräis kenne mer dann de Gewënner vum Tour de France 2017