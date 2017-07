X

Am Tour de France war e Méindeg den zweete Roudag. Elo stinn nach 6 Etappen um Programm. De Tour ass esou spannend, wéi schonns laang net méi. Viru genau 90 Joer war dat net de Fall. Deemools huet ee Mann den Tour dominéiert an dat war de Nicolas Frantz.



Tour de France 1927 / Reportage Rich Simon





Dëse Méindeg op den Dag genau huet hien säin Numm eng éischte Kéier an de Palmarès vun der Grande Boucle ageschriwwen. Hie war nom François Faber deen zweete Lëtzebuerger, deem dat gelongen ass. Den Tour 1927 war, esou géif een haut soen, eng One Man Show, vum Frantzen Nic.

Hien huet déi 11. Etapp tëscht Bayonne a Luchon no 326 Kilometer gewonnen an ass och an de Maillot Jaune gefuer. Deen huet hien net méi bis op Paräis ofginn.

No 24 Etappen a 5.320 Kilometer hat de Nicolas Frantz um Enn eng Avance vun 1 Stonn 48 Minutten an 21 Sekonnen op de Belsch Maurice de Waele.





Den Nicolas Frantz huet am Tour 1927 am Ganzen 3 Etappe gewonnen.

An deem Tour gouf et eng grouss Ännerung. Den Direkter Henri Desgrange hat nämlech decidéiert, dass alleguerten déi flaach Etappen, dat waren der 16, als soi-disons, Contre la Montre par Equipe gefuer ginn. Dat heescht, et gouf keen Depart, wéi mir dat haut kennen. Déi eenzel Equippe sinn zu verschiddenen Zäite fortgefuer, d'Coureure goufen awer mat hiren eegenen Zäite klasséiert. Op de Biergetappe war et awer all Kéiers een normalen Depart.

Deemools mat haut ze vergläichen ass onméiglech. Dofir kënne mer awer frou sinn, dass dëst Joer den Tour immens spannend ass. Déi 4 éischte Coureuren bannent 29 Sekonnen an déi 7 éischten bannent 2 Minutten an 2 Sekonnen. Dat versprécht fir déi 6 Etappen, déi elo nach kommen.