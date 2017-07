De Mëtte si mer op Chambon-sur-Lignon gefuer, eng kleng Uertschaft, wou muer den Tour de France duerchkënnt.Dat ass awer net d'Ursaach, firwat haut schonn esou vill Leit do waren.Wat war do eng lass!D'Ursaach war, dass d'Equipe vun AG2R LA MONDIALE haut um Roudag do an engem Hotel ënnerbruecht war.Ech hunn nach ni esou vill Leit um Roudag am Hotel bei AG2R LA MONDIALE gesinn.An der Auvergne ass eng richteg Bardetmania ausgebrach.Fir d'Coureure vum Ben senger Equipe war et deemno net einfach, hir Rou ze fannen.

Fir de Ben war et net grad esou schlëmm, well jo dëst Joer keng Lëtzebuerger Press um Tour ass.



De Ben war awer ganz relax, och wann d'Equipe hie gestëppelt huet, hie misst elo nom Giro an dem Tour vu senger gudder Form profitéieren an och nach d'Vuelta fueren.



Wann een de Giro an den Tour kéint hannerenee fueren, dann dierft d'Vuelta kee Problem sinn, huet de Vincent Lavenu mat engem Schmunzele gemengt.



D'Ambiance war richteg gutt a relax am Hotel, och wann jidderee sech bewosst ass, wat elo nach op si duerkënnt.



Den Owend ware mer da frou, fir erëm zeréck an eis Chambre d'Hôtes ze kommen, wou mer um Bord vun der Loire ganz roueg sinn a richteg verwinnt ginn.



Muer geet dann de Stress vum Tour erëm un.



Romain Gastauer