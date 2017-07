X

Stage 16 : 🚩 Le Puy-en-Velay > Romans-sur-Isère 🏁



🚴 165km

🕒 Start : 1:40pm

📺 TV Coverage : 12:55pm

Wind direction: ⬆️, echelons?#TDF2017 pic.twitter.com/YTPoDyjyGo — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

5 hommes ont 50" d'avance, Sunweb emmène le peloton / 5 riders have 50", Sunweb chases #TDF2017 pic.twitter.com/TPogezasnf — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Les Sky se replacent / @TeamSky at the front #TDF2017 pic.twitter.com/kpYtdeYtiL — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre de l'étape ! / Relive the last kilometer of the stage and this crazy sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/9M97RQf454 — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Nom Roudag e Méindeg an éier et e Mëttwoch an d'Alpen geet, ass déi 16. Etappe iwwer 165 Kilometer vu Le Puy-en-Velay op Romans-sur-Isère gaangen. Op d'Coureuren hunn je e Bierg vun der véierter an der drëtter Kategorie gewaart.Vill Coureure wollten an d'Echappé vum Dag goen, dat direkt nom Depart, ma esou richteg fort koume se net. Den Tempo am Peloton war vun Ufank un héich, fir verschiddener ze héich, esou datt sech zwar keng Echappé fonnt huet, ma de Peloton an zwee gedeelt gouf. Verschidde Coureuren hunn et zwar ëmmer nees probéiert, fir fortzekommen, mat et sollt hinnen net gelungen.Am éischten Deel vum Peloton war de Maillot Jaune mat ville vun de Favoritten an iwwer 100 anere Coureuren. Am zweete Peloton, mat ronn 46 Leit, war de Maillot Vert Kittel (QST). Säi gréisste Konkurrent dogéint hat de Sprong an den éischte Grupp awer gepackt a koum och gutt iwwer déi zwee Colle vum Dag, esou datt een zu dësem Moment konnt dovunner ausgoen, datt de Matthews (SUN) vill Punkten an der Lutte ëm de Sprintertrikot kéint sammelen.Op der éischter Schwieregkeet vum Dag, dem Côte de Boussoulet, 3. Kategorie, huet den De Gendt (LTS) 2 Punkte krit, 1 war fir de Chavanel (DEN). De Col du Rouvey, eng 99,5 Kilometer virun der Arrivée, hat den Maillot à Pois Barguil (SUN) d'Nues vir a kritt den eenzege Punkt. Kuerz no him ass den éischte Peloton iwwer de Col gefuer, datt knapp iwwer 2 Minutte virun dem Grupp ronderëm de Maillot Vert. Et war d'Equipe vum Matthews a Barguil, déi Tempo am Peloton gemaach hunn, fir d'Chance vun hirem Sprinter op de Maillot Vert z'erhéijen.An der laanger Descente dono huet de Contador (TFS) säi Vëlo misse wiesselen, hie gouf e bëssen ofgehaangen an huet zesumme mat Co-Equipiere sech probéiert, duerch d'Autoskolonn zeréck an de Peloton ze kämpfen. Et sollt Trek da geléngen, dat hinzekréien, obwuel Sunweb wierklech fir vill Tempo gesuergt huet, fir den Ecart op de Group Maillot Vert z'erhéijen. 50 Kilometer virun der Arrivée waren et iwwer 4 Minutten, déi tëscht béide Pelotone louch.D'Taktik vu Sunweb ass dann och beim Tëscheprint eng 43 Kilometer virun der Arrivée opgaangen. De Matthews konnt sech hei déi 20 Punkten huelen, dat virum Greipel, an esou säi Réckstand op de Kittel verkierzen. Deen ass mat iwwer 5 Minutte Retard mam zweete Peloton iwwer déi Linn gefuer. De Ben Gastauer (ALM) war am éischte Peloton un der Säit vu sengem Leader ënnerwee. Schlecht Stroosseverhältnisser hunn dann dozou gefouert, datt de Pouwels (DDD) 35 Kilometer viru Schluss, hannen am Peloton gefall ass.20 Kilometer virun der Arrivée hat de Peloton Maillot Jaune eppes iwwer 9 Minutten Avance op de Grupp ronderëm de Maillot Vert. Den Tempo ass vir weider héich bliwwen, ma elo huet Sky ugezunn. De Peloton ass ausernee gebrauch, ma déi meescht vun de Favoritte sinn dobäi bliwwen, ma de Martin (QST) an och de Contador (TFS) konnten net matzéien.Op de leschte Kilometer koum et zum Sprint, wou sech de Michael Matthews ganz knapp duerchsetze konnt.

Klassement vun der 16. Etapp



De Chris Froome krut, wéi déi meescht vun de Favoritten, déi selwecht Zäit wéi de Gewënner. Als 31. fiert den Daniel Martin iwwer d'Arrivée, mat engem Retard vun 51 Sekonnen. Eppes iwwer annerhallef Minutt verléiert den Alberto Contador, deen als 46. iwwer d'Linn fiert. De Ben Gastauer fiert mat engem Retard vun 2 Minutten an 51 Sekonnen iwwer d'Linn d'Arrivée a gëtt esou den 83.

Generalklassement no der 16. Etapp

De Contador huet d'Plazen am General verluer a läit elo op der 11. Plaz, mat iwwer 7 Minutte Retard. De Ben Gastauer huet knapp 1 Stonn an 10 Minutte Retard a gëtt als 33. gewäert.Keng Punkte an der Lutte ëm de Sprinttrikot gouf et fir de Marcel Kittel. Den Däitsche behält seng 373 Punkten, ma huet der elo nach just 29 Avance op de Michael Matthews. 204 Punkte sinn et fir de André Greipel.Sky bleift weider bescht Equipe, dat mat 10 Minutten Avance op AG2R an 1 Stonn an 10 Minutten op BMC. De gepunktelten Trikot bleift beim Warren Barguil, deen 117 Punkten huet. Dohannert kommen de Roglic Primoz an den Thomas de Gendt, béid mat 38 Punkten.Beschte Jonken ass aktuell de Simon Yates, hien huet knapp 4 Minutten op de Louis Meintjes an 12 an eng hallef op de Pierre-Roger Latour.