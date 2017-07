Mer waren der Meenung, dass de Profil ideal wier fir eng Echappé an, dass de Wand eng grouss Roll kéint spillen.



Och war de Wand Thema Nummer eent haut de Moien am Village Depart um Puy-en-Velay.



Egal ob ee mat de Journalisten, Directeur Sportif oder de Coureure geschwat huet, all waren se der Meenung, dass de Wand haut geféierlech kéint ginn.



Et waren och erëm enorm vill Leit um Depart an och op der Arrivée.







Et war haut och net einfach op d'Arrivée ze kommen. Mer stounge bei Kilometer 3 virun der Arrivée am Stau an d'Coureuren haten nach just 30 Kilometer ze fueren.



Do ass et hektesch op der Arrivée ginn, well och praktesch all Parking voll war. Schlussendlech huet awer alles a leschter Minutt geklappt.



Awer och no der Arrivée war et net einfach aus Romans sur-Isère eraus ze fueren. Et war wuel e Circuit d'évacuation générale virgesinn, mä dee war komplett blockéiert.



Wat de sportlechen Deel ubelaangt war et och spannend.







De Marcel Kittel mam grénge Maillot war schnell vun enger Bordür iwwerrascht ginn an hie konnt haut keng Punkte maachen.



De Michael Matthews huet mat senger Equipe voll Gas ginn an hien huet haut all d'Punkte kritt.



Och de Romain Bardet huet zum Schluss musse kämpfen, fir keng Zäit ze verléieren.



De Ben hat d'Aufgab bis 20 Kilometer virun der Arrivée ze schaffen an duerno sollte seng Co-Equipiere fir den Tempo suergen.



De Ben war, nodeems hie seng Teamaarbecht erleedegt hat, frou an engem drëtte Grupp Uschloss ze fannen.



An der Arrivée huet hie gemengt et wier eng schwéier Etapp gewiescht net nëmme wéinst dem staarke Wand mee och wéinst der grousser Hëtzt.



Ausserdeem ass vun Ufank un ganz schnell gefuer ginn.







De Ben ass als 83. mat bal 3 Minutte Verspéidung op de Gewënner Michael Matthews an d'Arrivée komm.



Am General ass de Ben elo erëm 33. ier et muer dann an den Alpen erëm richteg schwéier gëtt.



Romain Gastauer