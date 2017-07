X

Le groupe Contador rejoint la tête / Contador groupe bridges on the leaders #TDF2017 pic.twitter.com/WZkSl5p39r — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2017

Contador s'en va avec Roglic et Pauwels dès le pied / Contador attacks with Roglic and Pauwels in the first slopes #TDF2017 pic.twitter.com/toyUk5u9Xd — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2017

Martin attaque, Roglic s'envole ! / Martin attacks, Roglic flies! #TDF2017 pic.twitter.com/LZBQREmxiE — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2017

Den Tour ass an den Alpen ukomm. Iwwer 183 Kilometer geet et vu La Mure op Serre Chevalier. Um Programm stinn eng Montée vun der 2. Kategorie, eng vun der Éischter an esouguer zwou Hors Kategorie. Direkt zwee Prominent Coureuren sollten d'Etapp awer net op en Enn fueren. Wéinst Féiwer huet de Pinot (FDJ) missen opginn, eng Chute huet de Maillot Vert Marcel Kittel (QST) eliminéiert.Schonn no 20 Kilometer gouf et eng gréisser Chute am Peloton, wou och de Kittel dra verwéckelt war. Deen Tëschefall war de Startschoss fir e gréissere Grupp, fir sech vum Peloton ofzesetzen, dat nach virun der éischter Montée vum Dag. Am Grupp war och de Matthews (SUN), deen no der Etapp de gréngen Trikot wäert iwwerhuelen. Et war dann och hien, deen um Col d'Ornon déi 5 Punkte konnt huelen, dat virun De Gendt (LTS), Pauwels (DDD) a Geschke (SUN). Fënnef Minutten no hinne koum och de Peloton mam Maillot Jaune iwwer de Col. Et waren déi zwee éischt, déi iwwer d'Montée vun der Kategorie 2 gefuer sinn, déi sech dann och probéiert hunn ofzesetzen, fir beim Tëschesprint déi maximal Punkten ze sammelen, wat hinne gelongen ass. Si hunn awer den Tempo net erausgeholl, ma hu weider Sekonnen op déi zwee Pelotone gutt gemaach.Am Peloton Maillot Jaune ass et och net roueg bliwwen. An der Montée fir de Col de la Croix de Fer erop huet als éischt de Quintana (MOV) attackéiert a konnt e puer Sekonnen erausfueren. Aus dem Peloton eraus gouf et eng Konterattack vum Contador (TFS), deen net nëmmen d'Team Sky stoe gelooss huet, ma och ouni Problem laanscht de Quintana konnt zéien. Zum Deel eleng, zum Deel mat Ënnerstëtzung, huet hien et gepaakt, fir an de grousse Grupp virun him ze fueren. Aus deem Grupp war den Navarro (COF) awer ausgebrach an huet sech de Spëtzeleit ugeschloss. De Matthews konnt den Tempo vum De Gendt an Navarro net matgoen, sou datt si als éischt iwwer d'Kopp gefuer sinn, 20 Punkten waren do fir den De Gendt. Zesumme mat dem grousse Grupp vu Poursuivanten ass de Matthews dann 27 Sekonnen no der Tête de la Course iwwer de Bierg gefuer.Si goufen e puer Kilometer méi spéit, ronn 89 virun der Arrivée vum Grupp ronderëm den Alberto Contador agefaangen. Dee Grupp hat e Virsprong vun 3 an enger hallwer Minutt op de Peloton Maillot Jaune, dee vu Sky ugefouert gouf. Kuerz virum der Montée vum Col du Télégraphe huet de Contador missen de Vëlo wiesselen, ma hie konnt den Uschloss halen an de Grupp konnt den Ecart e bësse weider ausbauen. Um Col du Télégraphe sinn déi 10 Punkten un de Roglic (TJL) gaangen. Zesumme mat Mollema, Contador a Co ass hien 3 Minutten a 40 Sekonne virum Grupp Maillot Jaune iwwer de Bierg gefuer. No enger kuerzer Descente stoung dunn déi lescht grouss Erausfuerderung vum Dag um Programm, de Col du Galibier, Hors Categorie.An do hunn de Roglic, Contador an de Pauwels attackéiert, an hir Begleeder stoe gelooss. Duerch déi Tempoverschäerfung ass de grousse Grupp un der Spëtzt explodéiert. E ganzt ähnlecht Bild gouf et 3 Minutten an 20 Sekonne méi spéit, wéi de Peloton an d'Montée komm ass. E prominent Affer ass den Nairo Quintana, deen net méi mat dem Tempo vu Froome a Sky konnt matgoen. Un der Spëtzt konnten den Atapuma (UAD), Navarro an den Frank (ALM) nach opschléissen. Ëmmer nees koum et zu Attacken am Spëtzegrupp an der Montée, sou datt si aus dem Rhythmus koumen an Zäit op Sky verluer hunn. Zimlech zäitgläich konnten zwee Coureuren hir Gruppen attackéieren. De Martin (QST) ass aus dem Groupe Maillot Jaune erausgefuer a konnt e puer Meter gewannen. De Roglic hat et e bësse besser gemaach a konnt sech e klenge Virsprong op de Grupp Contador erausfueren, datt eng 5,5 Kilometer virun der Kopp vum Col du Galibier a 33 virun der Arrivée.Eng Attack vum Bardet (ALM) huet de Landa (SKY) net méi konnte konteren, esou datt de Chris Froome huet missen nogoen. Ëmmer nees déi kleng Attacken hunn et dem Aru (AST) schwéier gemaach, fir bäizebleiwen. Duerch déi Tempoerhéijunge gouf de Martin nees agefaangen. Och de Gruppetto vum Alberto Contador gouf nach e puer honnert Meter virun der Kopp agefaangen. Eppes iwwer annerhallef Minutt hat den op de Roglic. Den Attapuma, deen nach tëscht dem Leader an dem Grupp Maillot Jaune war, gouf am Ufank vun der Descente agefaangen. De Fabian Aru hat ronn 20 Sekonne Retard op de Maillot Jaune, dat eng 25 Kilometer virun der Arrivée. An der Descente huet den Contador den Uschloss un de Grupp Maillot Jaune verluer an och den Aru ass net bäi komm. Un der Spëtz konnt den Roglic seng 90 Sekonnen Avance halen, dat 15 Kilometer virun der Arrivée, esou datt et fir de Slowen gutt ausgesinn huet, fir dës Etapp ze gewannen.Hien huet zwar nach e puer Sekonnen agebéisst, konnt sech awer mat enger komfortabeler Avance op der Arrivée feiere loossen. Fir den Aru ass et dogéint net esou gutt gelaf, hien huet Sekonnen an domadder Plazen am General verluer. Hannert him gouf gouf ëm d'Éiereplazen an d'Bonifikatioune gesprint. Den Uran gëtt Zweeten a kritt nach sechs Sekonnen, déi drëtt Plaz a véier Sekonne si fir de Froome.

Klassement vun der 17. Etapp

De Ben Gastauer gouf den 39., op 16 Minutten an 43 Sekonnen.

Generalklassement no der 17. Etapp

De Ben Gastauer ass elo den 33. op 1 Stonn 25 Minutten an 30 Sekonnen

Doduerch, datt de Marcel Kittel (QST) opginn huet, läit de grénge Maillot elo op de Schëllere vum Michael Matthews (SUN), deen 160 Punkten Avance op den André Greipel (LTS) an iwwer 200 op den Alex Kristoff (KAT). Den Trikot vum beschte Grimpeur huet weider den Warren Barguil (SUN), deen elo 49 Punkten Avance op de Gewënner vun dëser Etapp Primoz Roglic huet. Drëtten ass den Thomas de Gendt (LTS) mat 61 Punkten.De Simon Yates (ORS) bleift beschte Jonken, huet awer Zäit op den zweeten Louis Meintjes (UAD) verluer, deen elo knapp 2 Minutten an 30 Sekonne Retard huet. All déi aner Coureuren am Klassement sinn iwwer 20 Minutten hannert dem Leader.