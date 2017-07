La Course by le Tour de France

2 Stonnen 7 Minutten an 18 Sekonnen huet d'Annemiek van Vleuten (ORS) gebraucht, fir déi 67,5 Kilometer vu Briançon op de Col d'Izoard hannert sech ze bréngen. Domadder war si 42 Sekonne méi séier, wéi d'Elisabeth Deignan (DLT) an 1 Minutte an 23 Sekonne virum Elisa Longo Borghini (WHT).







Here we go - @AvVleuten is the champion of Col d'Izoard #lacourse pic.twitter.com/H8LLTed12D — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) July 20, 2017

Here are the 20 riders who will ride the time trial in Marseille. / Voici les 20 qui prendront le départ du chrono de Marseille. #LaCourse pic.twitter.com/rYfqutjCuI — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) 20. Juli 2017

Déi Cyclistinnen, déi manner wéi fënnef Minutten no der Gewënnerin um Col d'Izoard ukoumen, sollten e Samschdeg nach eemol an d'Pedallen drécke dierfen. Déi Reegel gouf awer elo nachemol geännert, an déi 20 éischt dierfe lo un där Course deelhuelen. Dee Moment erwaart si een Zäitfueren vun am ganzen 22,5 Kilometer zu Marseille.De Parcours ass dee selwechten, wéi fir hir männlech Kollegen. De Virsprong, deen d'Cyclistinnen op der éischter Etapp erausgefuer hunn, huele si mat an déi zweet Etapp e Samschdeg an et gëtt nom System vun der Poursuite gefuer, ähnlech wéi am Biathlon. Doduerch kann et zu intressante Constellatioune kommen, wou verschidde Cyclistinne sech wäerten zesummen doen, fir de Réckstand op déi virun hinnen ze reduzéieren.

D'Christine Majerus ass um Donneschdeg net bannent dem gesaten Delai an d'Zil komm, an däerf dofir e Samschdeg net un den Depart goen. Eng genee Zäit an e Klassement vum Christine Majerus läit aktuell (13h05) nach net vir.