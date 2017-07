X

Regroupement à l'avant, ils sont de nouveau 54 / 54 at the front again #TDF2017 pic.twitter.com/gSqTC4hT03 — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

Attaque de Nicolas Edet ! / Nicolas Edet attacks! #TDF2017 pic.twitter.com/fIThX5U65J — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

Lutsenko et Edet seuls à l'avant / leading #TDF2017 pic.twitter.com/Equ5fUPTEB — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

Atapuma revient sur Lutsenko / Atapuma bridges on Lutsenko #TDF2017 pic.twitter.com/fUDRc5qYJL — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

BARGUIL ! pic.twitter.com/R89wRaOshp — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

Um Programm haut steet déi zweet Alpen-Etapp mat Arrivée vum Col d'Izoard, engem Bierg vun der heegster Kategorie. Et ass eng schwéier Etappe, déi d'Coureuren erwaart. Et geet iwwer 179,5 Kilometer vu Briançon op Izoard.E puer kleng Echappéeën haten et probéiert, fir sech op dëser Etapp am Ufank ofzesetzen, gepackt haten et den De Marchi (BMC), De Gendt (LTS), Calmejane (DEN) a Gesbert (TFO). Ma laang sollte si net eleng sinn, eng Grupp vu knapp 50 Coureuren hu sech hinnen ugeschloss. Geféierlechsten am ganze Grupp, fir de Maillot Jaune, ass den Brice Feillu, deen awer schonn iwwer eng hallef Stonn Retard hat. Méi geféierlech dogéint ass den De Gendt fir de Maillot à Pois Barguil, béid Coureuren trennen 68 Punkten. Et war dann och de Belsch vu Lotto-Soudal, deen sech um Côte des Demoiselles Coiffées. Dono hu sech verschidde Coureure probéiert ofzeseten, si koumen awer net aus der grousser Echappé fort.Beim Tëschesprint, eng 88 Kilometer virun der Arrivée, huet sech den De Gendt du missen dem Colbrelli (TBM) geschloe ginn. De Maillot Vert Matthews (OST) war net mat an d'Echappé gaangen. Hie koum 8 Minutten a 15 Sekonne méi spéit zesumme mam Peloton Maillot Jaune iwwer déi Linn. Am Ufank vum Col de Vars, e Bierg vun der éischter Kategorie, ass de Spëtzegrupp an zwee gebrach, dat eng 60 Kilometer virun der Arrivée. 23 Coureuren, dorënner Pauwels (DDD), Bakelants (ALM), Chavanel (DEN), Navarro (COF) a Roche (BMC) hu sech am éischte Grupp festgesat. Eppes iwwer 1 Minutt hannert hinnen, dat 53 Kilometer am Bierg, war eng zweet Grupp mat 31 Leit, dorënner Feillu (TFO), De Gendt oder Gallopin (LTS). Op de Groupe Maillot Jaune hate si zu deem Moment eppes iwwer 7 Minutten.An der Montée hunn ëmmer nees Coureure probéiert, fir sech ofzesetzen, si koumen awer net wierklech fort. Den Tempo war héich an esou ass de Spëtzegrupp lues a lues méi kleng ginn. Am Peloton huet AG2R d'Féierung iwwerholl, ënner anerem mat engemmat un der Spëtzt, deen Tempo fir säi Leader gemaach huet. Am Spëtzegrupp hu véier Coureuren attackéiert, esou datt de Lutsenko (AST), Atapuma (UAD), Gallopin (LTS) a Sicard (DEN) eng knapp hallef Minutt virum Gruppetto hannert sech iwwer d'Kopp gefuer sinn. 6 Minutten nom éischte Gruppetto koum dann och de Grupp Maillot Jaune. D'Tête de la Course gouf nach eng Kéier méi grouss, wéi de Navarro (COF), Hardy (TFO), Grmay (TBM), Edet (COF), Molard (FDJ) an Ulissi (UAD) konnten opschléissen. Eng Minutt an 20 Sekonnen hannert hinnen dann de Gruppetto mat 20 Leit, 5 Minutten Retard hat de Grupp Maillot Jaune. Dat 23 Kilometer virun der Arrivée um Fouss vum Col d'Izoard, e Bierg Hors Catégorie, op deem d'Arrivée vun der Etapp ass.Lutsenko an Edet hu sech aus dem Spëtzegrupp ofgesat fir ze probéieren, d'Etappevictoire ënnert sech auszemaachen. De Coureur vu Cofidis huet sech wéineg mat abruecht an awer konnte si sech eppes iwwer 30 Sekonnen op hir fréier Begleeder erausfueren. De Grupp Maillot Jaune koum awer ëmmer méi no, esou datt 15 Kilometer virun der Arrivée nach just bei 4 Minutten an 21 Sekonnen louch. Et war och dee Moment, wéi den Edet huet misse lassgoen, an de Coureur vun Astana eleng un der Spëtzt war. Am Grupp hannert him gouf et ëmmer nees Attacken, fir aner Coureuren ze distanzéieren. 12 Kilometer virun der Arrivée huet dedunn de Grupp Maillot Jaune ugefouert, fir fir säi Leader Bardet Tempo ze maachen. 10 Kilometer virun der Arrivée hat de Mann un der Spëtzt nach dräi Minutten an 30 Sekonnen op de Grupp Maillot Jaune. Direkt hannert him waren awer nach dräi Coureuren, déi ëm déi 40 Sekonnne Retard haten. Op eng Minutt klasséiert dann e weider Grupp vun dräi Leit.6,5 Kilometer huet an Atapuma de Lutsenko agefaangen, an huet sech lues a lues ofgesat. De Groupe Maillot Jaune gouf ëmmer méi kleng, och dehuet no enger gudder Leeschtung lass gelooss. Eng Attack gouf et vum Barguil (SUN), ma just de Contador huet nogesat, koum awer net mat. Eng Attack vum Martin (QST) konnt ofgefaange ginn, ma de Landa (SKY) huet dono duerchgezunn, den Aru (AST) huet misse lassloossen. Och de Bardet (ALM) huet et probéiert, ma konnt vum Froome agefaange ginn an dono huet de Maillot Jaune ugegraff. Den Uran (CDT) an de Bardet konnten do net direkt matzéien, ma den Uran huet den Ecart an enger klenger Descente zougefuer an zu dräi hu se de Landa agefaangen. Un der Spëtzt huet de Barguil den Atapuma erëmkritt, dat 1,3 Kilometer virun der Arrivée. 30 Sekonnen hannert hinnen de klenge Grupp Maillot Jaune.Un der Spëtzt konnt sech de Maillot à Pois ofsetzen an de Fransous konnt sech seng zweet Victoire fir dësen Tour sécheren. De Bardet huet am Groupe Maillot Jaune attackéiert, ma konnt sech net decisiv ofsetzen. Hie koum als Drëtten, nom Atapuma, iwwer d'Arrivée, dat knapp virum Froome an dem Uran.

Klassement vun der 18. Etapp

De Quintana koum als 11. iwwer d'Arrivée, 9 Sekonnen nom Contador. Den Aru hat 1 Minutte an 22 Sekonne Retard op de Gewënner. Als 53. koum de Ben Gastauer iwwer d'Arrivée, mat engem Retard vun 11 Minutten a 37 Sekonnen.

Generalklassement no der 18. Etapp

Am General ass de Ben Gastauer elo de 35., dat mat 1 Stonn, 36 Minutten an 47 Sekonne Réckstand.Kee Changement beim grénge Maillot. Do huet de Matthews (SUN) 364 Punkten, 204 sinn et fir de Greipel (LTS) an 163 fir de Colbrelli (TBM). De gepunktelte Maillot ass dem Barguil (SUN) just nach ofzehuelen, wann hien opgëtt. Mat 169 Punkten huet hien 89 Punkten Avance op de Roglic (TNL) an 106 op den Thomas de Gendt (LTS).Sky konnt seng Avance ëm 5 Minutten ausbauen, sou datt si elo 15 Minutten an 16 Sekonnen op AG2R an iwwer 1 Stonn a 45 Minutten op BMC. Beschte Jonke bleift de Simon Yates (OST) , mat 2 Minutten a 6 Sekonnen op de Meintjes (UAD) an iwwer 25 Minutten op all déi aner Coureuren.