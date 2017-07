X

Resumé Tour de France 20. Etapp / Reportage Rich Simon



Um Samschdeg war et en Zäitfueren vun 22.5 Kilometer vu Marseille op Marseille, mat ënnert anerem enger Montée op d'Notre Dame de la Garde an enger teschnech intressanter Descente. Start an Ziil war am Stade Velodrome am Käer vu Marseille.Et war vu vir era kloer, datt de Porteur vum Maillot Jaune de Chris Froome gutt Chancen huet, fir eng gutt Zäit ze fueren, vue datt de Coureur vu Sky zu de beschten Zäitfuerer vun der Welt zielt. Fir Bardet an Uran war et schwéier an dëser Etapp dem Britt de Maillot Jaune nach vun de Schëlleren ze huelen.Eng éischt gutt Zäit konnt de Maciej Bodnar aus Polen fueren. De Coureur vu Boha konnt déi 22.5 Kilometer an enger Zäit vun 28'15'' fueren. De Weltmeeschter Tony Martin konnt déi Zäit net iwwerbidden, an ass zu deem Ament op déi zweet Plaz komm. Laang Zäit war den Jack Bauer op der drëtter Plaz mat engem Chrono vun 28'56''. Den däitsche Nikias Arndt vu Sunweb konnt déi drëtt Plaz awer iwwerhuelen mat enger Zäit vun 28'43''.De Michal Kwiatkowski war op den zwee Checkpoints op dësem Circuit vir. Um Enn huet den Coureur vun der Equipe Sky et awer ëm eng Sekonn verpasst, sengem Landsmann Bodnar d'Féierung ofzehuelen. De Kwiatkowski huet sech deen Ament déi zweet Plaz gesechert.De Franséische Champion Pierre Latour ass mat enger héijer Vitesse an dëse Contre la Montre gaang. Beim zweeten Checkpoint uewen bei der Notre Dame de la Garde hat de Coureur vun AG2R La Mondiale e Retard vun 38 Sekonnen op de Leader Bodnar. An der Descente koum et dunn zu der Chute vum Franséische Champion, deemno e groussen Zäitverloscht fir de jonke Cycliste, deen um Enn an 30'30'' iwwert d'Arrivée fiert.Als leschte Coureur ass um 17.04 Auer de Chris Froome op den Depart gaang.Den Alberto Contador konnt bis ewell net immens zefridde sinn mat sengem Tour de France 2017. An dësem Contre la Montre huet en awer villes gutt gemaach. Beim zweeten Checkpoint konnt hie sech déi zweet Plaz sécheren. Sécherlech war och e wichtege Fait, datt de Parcours dem Spuenier entgéint komm ass. Virun allem d'Montée rop op d'Notre Dame de la Garde konnt de Coureur vun Trek Segafredo seng Stäerkte notzen. Um Enn läit de Contador 21 Sekonnen hannert dem Bodnar.De Rigoberto Uran konnt mat engem gudde Start an d'Zäitfueren de Mikel Landa hannert sech loossen. Iwwert der Etapp huet sech no an no ugedeit, datt den Urban op engem gudde Wee wier, fir den Tour de France als Zweeten ofzeschléissen. Um Enn fiert den Uran an 28' 46'' iwwert d'Arrivée.De Romain Bardet huet an dëser Etapp vill Zäit agebéisst. De Coequipier vum Ben Gastauer war um Samschdeg net a senger beschter Form.Um 16.00 Auer ass de Lëtzebuerger Ben Gastauer un den Depart gaangen. No engem erfollegräichen Tour, an deem de Lëtzebuerger vill fir de Leader vu senger Equipe AG2R La Mondiale Romain Bardet geschafft huet.De Ben Gastauer fiert déi 22.5 Kilometer duerch Marseille an 30'07'' a war bei senger Arrivée op der 23. Plaz.

Klassement vun der 20. Etapp

Top 10 de l'étape ! / Top 10 of the stage #TDF2017 pic.twitter.com/tR6f5jc9el — Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2017

Generalklassement no der 20. Etapp