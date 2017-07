X

Den Dylan Groenewegen huet déi 21. Etapp gewonnen (23.07.2017) Den Hollänner war am Sprint dee Séiersten.

4. Schlussvictoire fir de Christopher Froome (23.07.2017) De Froome war nees net ze stoppen. De Coureur vun der Equipe Sky wënnt säin drëtten Tour hannerteneen.

De Michael Matthews wënnt de Maillot Vert (23.07.2017) Den Australier huet laang mam Kittel ëm dëse Maillot gestridden, ier den Däitschen den Tour huet misse verletzt verloossen.

Simon Yates heescht de beschte jonke Coureur vum Tour (23.07.2017) De Yates konnt de Louis Meintjes a Schach halen.

De Warren Barguil war am Bierg net ze schloen (23.07.2017) An de Bierger konnt keen dem Fransous d'Waasser reechen.

Kämpferesch huet sech de Barguil och nach ginn (23.07.2017) De Fransous vun der Equipe Sunweb ass vun der Jury zum Kämpferechste Fuerer vum Tour gewielt ginn.

Nodeems um Samschdeg d'Schlussvictoire vum Froome esou gutt ewéi sécher war, hat de Coureur vu Sky an och all déi aner Coureuren nach 103 Kilometer viru sech. Um Sonndeg ass et vu Montgeron op d'Champs-Élysées gaangen.An der Ufanksphase vun der Etapp sinn d'Coureuren erwart lues a Richtung Paräis gefuer, dobäi gouf vill geschwat a Schampes gedronk. Ënner anerem huet dem Ben Gastauer säin Teamkolleg, de Cyril Gautier de Moment genotzt fir bei d'Kamera ze fueren an een Ziedel an d'Bild ze halen. Mat dësem Ziedel huet hie seng Frëndin gefrot op si hie well bestueden.Ewéi de Peloton dunn déi éischte Kéier a Richtung Zil komm sinn, ass d'Tempo ugezu ginn. Do ass och déi éischt Attack komm aus dem Peloton vum Julien Vermote, Sylvain Chavanel, Nils Politt, Marcus Burghardt, Dion Smith, Imanol Erviti, Alexey Lutsenko, Daryl Impey an dem Michael Schär. Dës 9 Coureuren goufe ronn 10 Kilometer virum Zil awer nees vum Peloton ageholl.Uschléissend huet den Zdenek Stybar et eleng probéiert, mee och dëst ouni Erfolleg. Et ass ewéi erwaart zum Sprint komm, wou den Dylan Groenewegen sech duerchsetze konnt.D'Schlussvictoire ass fir de Christopher Froome, dat virum Rigoberto Uran an dem Romain Bardet.De Michael Matthews gewënnt de Génge Maillot vum beschte Sprinter.De Simon Yates gëtt de beschte jonke Coureur a wënnt domat de Wäisse Maillot, dat virum Louis Meintjes.Schlussendlech huet de Warren Barguil net nëmmen de Biergtrikot vum beschte Grimpeur gewonnen, mee hien ass och nach zum kämpferechste Coureur vum ganzen Tour gewielt ginn.

Klassement vun der 21. Etapp

1 Groenewegen (TLJ)) 2:25:392 Greipel (LTS) +0:003 Boasson Hagen (DDD) +0:004 Bouhanni (COF) +0:005 Kristoff (KAT) +0:006 Bozic (TBM) +0:007 Cimolai (FDJ) +0:008 Périchon (TFO) +0:009 Selig (BOH) +0:0010 Bennati (MOV) +0:00

Generalklassement no der 21. Etapp

1 Chris Froome (GBr) Team Sky 83:55:162 Rigoberto Uran (Col) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:00:543 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 0:02:204 Mikel Landa Meana (Esp) Team Sky 0:02:215 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:03:056 Daniel Martin (Irl) Quick Step Floors 0:04:427 Simon Yates (GBr) Orica - Scott 0:06:148 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:08:209 Alberto Contador Velasco (Esp) Trek - Segafredo 0:08:4910 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:09:25

De Ben Gastauer am Tour

De Ben Gastauer um Mikro vum Jeannot Ries (23.07.2017) Virum Depart vun der leschter Etapp huet de Jeannot Ries de Bilan vum Tour de France mam Ben Gastauer gezunn.

De Vincent Lavenu iwwer de Ben Gastauer (23.07.2017) De Ben Gastauer huet ee gudden Tour hannert sech a säi Chef ass och dementspriechend zefridden, dohier och d'Verlängerung vum Vertrag.

Perfekten Tour de France fir de Ben Gastauer (23.07.2017) De Lëtzebuerger huet während de leschten 3 Wochen nees gewisen wéi wichteg hie fir AG2R La Mondiale ass. Belount gouf hien dofir och mat engem neie Kontrakt.

De Ben Gastauer huet schwéier a laang dräi Wochen hannert sech. De Lëtzebuerger huet net nëmmen dem Bardet gehollef op de Podium ze sprangen, mee och fir hie selwer ass nach ee richteg gutt Resultat erausgesprongen. Déi 36. Plaz ass et um Enn vun deenen 3 Woche fir den 29 Joer ale Schëfflenger. Hie selwer ass zefridde mat senger Performance am Tour.Och de Vincent Lavenu ass zefridde mam Lëtzebuerger senger Leeschtung a gesäit hien als wichtege Coureur fir d'Equipe. Dowéinst huet de Ben Gastauer säi Kontrakt och bis 2019 verlängert kritt.Alt erëm een Tour de France op deen een zeréckblécke kann aus Siicht vum Ben Gastauer an der ganzer Equipe AG2R La Mondiale.