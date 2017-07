X

Bilan vum Tour de France / Reportage Rich Simon



De Chris Froome huet um Sonndeg säi 4. Tour de France gewonnen. No 21 Etappen hat hien eng Avance vu 54 Sekonnen op de Riguberto Uran. De Kolumbianer war d’Iwwerraschung an dësem Tour.De Riguberto Uran hat wuel keen esou richteg op der Rechnung fir kënnen zu Paräis um Podium ze stoen. De Podium gouf komplettéier vum Romain Bardet. Deen huet seng drëtte Plaz e Samschdeg beim Contre la Montre ëm 1 Sekonn op der allerleschter Rill gerett. Méi knapps geet et wuel net.Fir seng Co-Equipieren huet de Romain Bardet bis op de leschte Millimeter alles ginn a wollt och si fir hir Aarbecht belounen. Um Enn war et awer och e bëssen Chance, dass hien eng Sekonn gerett huet, sou de Fransous.Den Tour ass dëst Joer nees iwwer Lëtzebuerger Buedem gefuer a mat engem Lëtzebuerger am Peloton. De Ben Gastauer ass säi 4. Tour de France nees op een Enn gefuer. Säi Leader Romain Bardet, huet et als 3. nees op de Podium gepackt an dat och duerch d’Hëllef vum Ben Gastauer. De Lëtzebuerger huet nees eng immens Aarbecht an der Equipe geleescht. A wéi gewinnt ass hien awer nees ganz bescheide bliwwen.: Ech hu meng Aarbecht gemaach. Mir hunn eist Zil, een um Podium ze hunn, erreecht a vun dohier alles super fir eis. Duerno hunn ech mech selwer e bëssen iwwerrascht, dass et esou gutt gaangen ass. Et ass elo schonn den zweete groussen Tour vun der Saison. Virum Tour de France wousst ech net genee wou ech dru wär mat der Form. Schlussendlech ass et super gutt gelaf. Ech hu vill geschafft a vun dohier kann ech ganz zefridde sinn.Déi grouss Revelatioun an dësem Tour war ouni Zweiwel de Warren Barguil. Zwou Etappe gewonnen, de Maillot vum beschte Grimpeur an den 10. am General. Et ginn net vill Coureuren, déi esou vill blesséiert waren wéi de Fransous. Elo schéngt hien awer kënnen dat ëmzesetzen, wat ee sech vun him erhofft hat.Et kann een allerdéngs driwwer diskutéieren, dass de Warren Barguil "Super Combatif" an dësem Tour vun enger bal reng franséischer Jury gewielt gouf.21. Etappe goufe gefuer. 5 huet de Marcel Kittel der gewonnen. Et ass schued, dass den Däitsche Sprinter huet mussen no enger Chute opginn. De Kampf ëm de Maillot Vert tëscht him an dem Michael Matthews wier sécherlech bis op Paräis spannend bliwwen.De Chris Froome huet den Tour de France gewonnen, ouni awer eng Etapp ze gewannen. Dat gouf et nach net dacks. 2006 war dat de Fall mam Oscar Pereiro, deen den Tour awer eréischt no der Disqualifikatioun vum Floyd Landis zougesprach krut. Oder awer nach 1990 wou de Greg Lemond den Tour ouni Etappevictoire fir sech konnt entscheeden. De Chris Froome huet awer keng Regreten, dass et dëst Joer net mat enger Etapp geklappt huet.No 3.540 Kilometer ass den Tour um Sonndeg op een Enn gaangen. Mat 7 verschidden Natiounen ënnert den 10 éischten am General. Méi international geet et net.